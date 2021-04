ERC critica que el Govern no posi més recursos per a l’atenció domiciliària

ERC considera que el govern municipal no ha millorat les condicions del contracte del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i així ho expressarà en el ple municipal del dimarts vinent. En declaracions al Diari, el portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, creu que a l’executiu li falta ambició. “El govern actual no té valentia per millorar el contracte i no fa accions importants com caldria”, argumenta. En aquest sentit, creu que l’augment en la despesa és “mínim” i no servirà per millorar les condicions dels treballadors i dels usuaris, tal com s’esperava.

Fernàndez, que va ser regidor d’Acció Social (2015-2019), critica que l’actual regidor, Eloi Cortés, “es conforma a gestionar la bona herència que es va deixar”. El portaveu republicà apunta que quan va arribar al capdavant de la regidoria, l’Ajuntament de Sabadell dedicava 3,1 milions d’euros al SAD i quan va deixar el càrrec havia elevat la despesa fins als 5,5 milions. “Vam atendre durant més hores, a més persones i vam donar millors condicions laborals al personal del servei”, insisteix el portaveu republicà sobre el servei públic.

