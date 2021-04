Ca L’Estruch acull dijous un passi de curtmetratges del festival Mecal

Qualitat, diversitat i originalitat són trets distintius del Mecal, el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, que és considerat un dels certàmens més consolidats del país. En aquesta sessió especial es projectaran sis curtmetratges de ficció procedents de França, Països Baixos, Alemanya i Espanya.

El cicle arrenca amb La meva lluita (Rudy Milstein, França, 2019), una ficció basada en la hipòtesi que la protagonista descobreix que en la seva vida anterior va ser Adolf Hitler.

Després ve el videoclip Search 4 Me (Chris Farren, 2019). Posteriorment Gos cap per avall (Karsten de Vreugd, Països Baixos, 2019), una ficció que reflexiona sobre la dificultat d’atènyer el teu punt zen, en especial si has tingut un matí tan horrorós com la Mara. El cicle segueix amb Blieschow (Christoph Sarow, Alemanya, 2019), un curtmetratge d’animació en la que veiem com Tom experimenta l’estiu a Blieschow, a la granja del seu avi: se sent acoquinat per l’exhuberant naturalesa i alhora està competint constantment amb el seu cosí, que sembla ser millor en tot.

Finalment, el cicle Mecal es tanca amb Polter (Álvaro Vicario, Espanya, 2019) una ficció en la que José s’enfronta a un esdeveniment paranormal que irromp a casa seva.

El passi dels films té lloc dijous 8 d’abril, a Ca L’Estruch, a partir de les 20 h.

