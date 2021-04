El salari dels treballadors del SAD augmentarà un 14%

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), que a través de 276 treballadors atén unes 1.300 persones dependents perquè puguin continuar vivint amb qualitat de vida a casa seva, tindrà un augment de pressupost fins als 12,5 milions d'euros per als pròxims dos anys -6,25 milions d'euros anuals-. És un augment respecte als 5,4 milions anuals que s'hi destinen actualment.

El nou contracte entrarà en vigor l'1 de gener de 2022 i s'allargarà fins al 31 de desembre de 2023, amb opcions de ser prorrogat fins al 2025. Així ho ha ratificat el ple municipal, que, amb els vots en contra de la Crida i l'abstenció de Ciutadans, ha aprovat el plec de condicions de la nova licitació. L'Ajuntament valorarà en un 80% els criteris tècnics i en un 20% els criteris econòmics de les ofertes.

L'increment de pressupost busca donar resposta a les demandes dels treballadors, que exigeixen més recursos econòmics i tècnics, i al nou conveni col·lectiu del sector. Entre el 2019 i 2022, es preveu un increment d’un 14% dels salaris, amb el gruix d’aquesta pujada concentrada en els anys 2021 i 2022 (4% i 8%, respectivament).

També s’incrementa un 25% el cost de les hores de Servei d’Ajut a la Llar, en horaris nocturn i festiu; s’afegeix un petit increment del pressupost destinat a cobrir l’augment de la despesa en EPIs; s’incorporen dos nous perfils professionals de suport al servei: el del terapeuta ocupacional i el del diplomat d’infermeria. A més, començarà la prova pilot 'SAD més a prop' a alguns barris de Sabadell, una iniciativa per tal de millorar la proximitat entre treballadors i usuaris. Una altra novetat és que en els casos de risc elevat caldrà que hi hagi una Treballadora Familiar (TF) referent i una TF co-referent per garantir la continuïtat assistencial.

El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha ressaltat que el nou contracte suposarà un increment de sou a la plantilla, la contractació de nous perfils professionals i una millor coordinació i supervisió del dia a dia del servei.

Sí crític d'ERC, no de la Crida

El portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha exposat que el seu grup votava favorablement, però matisant que les millores laborals encarrilen les millores impulsades pel Govern quadripartit. Ho ha argumentat exposant que durant el mandat de Bustos, es destinaven 3,2 milions d'euros anuals en el contracte del SAD, que estipulava 199.000 hores de servei anuals. En el mandat següent, del Govern quadripartit, Fernández ha assegurat que el pressupost va passar a ser de 5,5 milions i de 288.000 hores.

Per altra banda, Fernàndez ha denunciat que el Govern "retalla un 3% les hores potencials del contracte i n’incrementa la dotació pressupostària el mínim possible per fer front a una pujada salarial a què està obligat".

La regidora de la Crida, Nani Valero, ha denunciat que moltes de les reivindicacions dels treballadors no s'han assumit. Ha posat a sobre la taula que no s'ha equiparat el seu salari al de la plantilla municipal, ja que "les Treballadores Familiars com les Auxiliars de la Llar tenen unes retribucions un 40% inferiors". El regidor de la Crida, Lluís Perarnau, s'ha posicionat a favor dels treballadors, ha demanat més control del contracte per part de l'Ajuntament i ha expressat que "l'horitzó és la municipalització del servei".

El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha demanat més estabilitat en el servei i ha celebrat la pujada salarial. D'altra banda, el regidor de Junts per Sabadell, Francesc Baró, ha demanat modernitzar amb mitjans tècnics el servei, una petició amb què s'ha compromès el Govern.

