Treballadores del SAD exigeixen més recursos

Més recursos econòmics per equiparar els salaris de les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb les assistentes municipals i per disposar dels equips tècnics necessaris per poder fer una assistència “de qualitat”. Les treballadores del SAD exigeixen que el nou plec de condicions –que es debatrà al ple municipal d’abril, el pròxim dimarts– reculli les demandes per millorar les seves condicions laborals i l’atenció a l’usuari.

“No només demanem jornades de feina a temps complet, també contractes indefinits i les eines necessàries per treballar amb qualitat”, sosté Laura Manzanera, de la secció sindical d’UGT. Per la seva banda, Rosa Salido, representant de CGT ha criticat que una treballadora familiar del SAD tingui una retribució un 40% inferior a la mateixa feina desenvolupada per la plantilla municipal. L’Ajuntament presentarà el nou plec i l’explicarà el pròxim dimarts.

Què reclamen?

Més planificació i més recursos econòmics. No només ho considera la plantilla, sinó que tots els grups municipals amb representació al ple van coincidir durant la sessió plenària de l’octubre de 2020 que calia una millora en les condicions laborals de les treballadores.

Les treballadores d’atenció domiciliària de Sabadell esperen que el nou plec de condicions reculli les seves demandes

Fonts sindicals apunten que els equips d’assistència estan obsolets: “Necessitem grues, llits quirúrgics de qualitat per fer bé la nostra feina”, enumera Manzanera. D’altra banda, reivindiquen una millora de les condicions de feina. La representant sosté que “només el 60% de les treballadores” tenen un contracte de 37 hores. Mentrestant no es compleixin les condicions, la plantilla del SAD ho continuarà reivindicant: el proper 10 d’abril, tindrà lloc una manifestació de l’atenció domiciliària de Catalunya a Sabadell.

Contracte prorrogat

El ple municipal va aprovar el desembre del 2020 la pròrroga del contracte fins al 31 de desembre del 2021. Accent Social SL seguirà prestant aquest servei a la ciutat mentre l’Ajuntament prepara una nova licitació. La licitació ja preveia un contracte de dos anys i dos anys més de possible pròrroga (un any i un any). I el contracte de l’any 2021 s’hauria d’ajustar a tres eixos, segons es va informar en el ple de desembre. Primer, haurà de respondre a les condicions salarials del nou conveni col·lectiu, que preveu un increment de la massa salarial del 12% entre 2019 i 2022.

També requereix un nou esforç derivat de l’impacte de la pandèmia. I, finalment, haurà d’incorporar nous perfils professionals. Actualment, el SAD ofereix 280.000 hores anuals de servei i atén 1.315 persones, oferint ajut personal i domèstic per compensar les limitacions per fer les activitats quotidianes. També es gestiona el banc d’ajudes tècniques que fa préstec de 34 llits articulats i 43 grues per ajudar a la mobilització i higiene. Altres serveis al domicili serien els àpats que arriben a 90 persones i la teleassistència que arriba a 5.200 persones majors de 65 anys.

Es tracta el segon gran contracte de l’Ajuntament de Sabadell –només per darrere del servei de recollida de residus i neteja– i representa cinc milions i mig d’euros cada any. Ara, les treballadores esperen que el nou plec reculli les seves demandes.

