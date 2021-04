Judit Neddermann i Adrià Puntí, concerts íntims de primavera

El nou cicle 94 butaques i tu, organitzat per UiU Promotors, omplirà de música l’Auditori de l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 entre els mesos d’abril i juny. La iniciativa proposa sis concerts en format íntim, amb un aforament reduït a 94 persones per sessió, i protagonitzats tant per artistes de quilòmetre zero com per noms consagrats del panorama musical català. Les localitats ja estan a la venda a la plataforma Codetickets.

El cicle l’obrirà, el 24 d’abril (18 h), la soprano sabadellenca Laura Obradors amb Una tarda d’òpera i cançó acompanyada d’Andrea Álvarez al piano. Un altre artista local, Xavi Vidal, protagonitzarà el segon dels concerts. Serà el 8 de maig (19 h) quan presentarà Clàssics & News en format de trio acústic, acompanyat de Berni Mora i David Merino.

94 butaques i tu també serà el marc en què Judit Neddermann presentarà a Sabadell el seu nou disc,Aire. Neddermann actuarà el 22 de maig (19 h) en una vetllada en què també repassarà els èxits que l’han convertit en un nom en majúscules de la música catalana. Adrià Puntí, exlíder del grup Umpah-pah, actuarà el 29 de maig (19.00) amb De Puntí a Puntí, un espectacle en què reversiona les seves pròpies cançons.

La formació sabadellenca Il·lús Teatre també passarà per aquest nou cicle amb l’espectacleElles, un recorregut poètic per les obres de dones poetes i escriptores en llengua catalana i castellana amb la veu de l’actriu Mariona Ribas i la música i les cançons interpretades per Marina Prades i Artashes Aslanyan. Serà el 4 de juny (19.30 h). El cicle acabarà amb el concert Piano Solo protagonitzat en solitari per Lluís Coloma, un dels artistes catalans més internacional (12 de juny, 19 h).

Publicitat