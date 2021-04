Mor l'activista i economista Arcadi Oliveres, qui havia estat professor a Sabadell

L'activista i economista Arcadi Oliveres (1945-2021) ha mort després d'una greu malaltia. Va néixer a Barcelona, però ha fet gran part de la seva vida al Vallès. I més concretament a Sant Cugat, on va residir amb la seva dona, Janine Künzi.

L’uneix una llarga història a Sabadell, que pren força el 1980. Va ser aquell any en què Oliveres va començar a exercir com a professor d’economia a l’Escola d’Estudis Empresarials de Sabadell, al carrer del Jardí, tot pertanyent a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des de llavors continuà treballant com a docent en aquesta universitat. L’any 1992 s’ubicà al campus de Bellaterra. El mateix Oliveres va reconèixer que calcula haver tingut uns 17.000 alumnes al llarg de la seva carrera universitària. Caldrà atribuir-ne alguns centenars o fins i tot algun miler de Sabadell.

⚫️Avui ens ha deixat Arcadi Oliveres, referent de la pau i membre del Patronat del Casal d'Europa de #Sabadell El 2016 va ser premi Memorial Àlex Seglers per la seva trajectòria com a activista per la justícia social i la defensa dels drets humans El nostre escalf a la família — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) April 6, 2021

A L’ACAMPADA DEL 15-M

Però no només va ser conegut com a professor, sinó també com a conferenciant. Potser una de les més icòniques és la xerrada (o míting) que va fer a l’acampada del 15-M a la plaça del Doctor Robert, en què va explicar els motius pels quals ell també estava indignat. Era diumenge al migdia, juny del 2011, i va ser escoltat sota una carpa (per por de la pluja) amb absoluta veneració davant de més de 200 persones. Un any més, l’octubre del 2012, omplia el casal Pere Quart, en l’acte Dissidències en temps de crisi, organitzat per l’Entesa per Sabadell.

Acompanyat per la llavors regidora Virgínia Domínguez, va arrencar esmentant els vincles amb la ciutat, tot confessant que aquí es trobava “com a casa”. Convidat per l’ANC, Oliveres participava l’any 2014 d’un debat sobre les possibilitats de millora en el marc d’una Catalunya independent; juntament amb el pare Manel i Josep Escartín, síndic municipal de greuges de Sabadell en aquell moment. També ha parlat al local de la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua, en un acte organitzat per ACO Vallès Occidental; i ha estat membre del Patronat del Casal d’Europa de Sabadell, tal com ha recordat l'Ajuntament.

I ja el 2016, l’Ajuntament de Sabadell li atorgava el premi Memorial Àlex Seglers, en un acte a la Casa Duran. Oliveres rebia el premi com a reconeixement a la trajectòria de persones compromeses amb la defensa de la diversitat i la convivència. Oliveres va rebre un plat artístic elaborat pels artistes sabadellencs Lluís Clapés i Agustí Puig.

Publicitat