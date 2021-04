Sabadell cobrirà el servei de dentista a persones vulnerables

La Crida ha impulsat una moció en el ple municipal del mes d'abril perquè les persones vulnerables tinguin accés a serveis d'odontologia coberts per l'Ajuntament. El text, aprovat unànimement després de canvis en el redactat, insta a garantir l'atenció bucodental gratuïta a les persones que més ho necessiten, mentre no ho facin el govern espanyol i de la Generalitat, tal com s'hi han compromès respectivament les dues administracions.

La regidora de la Crida, Anna Lara, ha defensat que la crisi econòmica actual encara dificulta més l'accés als serveis odontològics a les persones amb pitjors condicions socioeconòmiques. En aquest sentit, el grup municipal assenyala que l'enquesta Nacional de Salut 2020 indica que un 12% de la població de Catalunya no pot anar al dentista per raons econòmiques. A més, apunten que el CatSalut només cobreix una fracció "molt limitada de les necessitats odontològiques de la població" i que només un 10% de les visites es fan a través de la sanitat pública.

Per tot plegat, la moció original de la Crida demanava posar en marxa un servei municipal d’atenció odontològica de caràcter públic i gestionat per la regidoria de Salut de l’Ajuntament, centrat en les persones vulnerables, tal com es fa actualment a Barcelona. El text, però, s'ha hagut de matisar per ser acceptat per l'equip de Govern, substituint el fet que s'impulsi un servei municipal per la possibilitat que l'Ajuntament cobreixi les despeses dels usuaris vulnerables a través d'altres recursos, com podrien ser clíniques.

El portaveu d'ERC, Gabriel Fernández, ha aplaudit la proposta d'ERC, que situaria Sabadell com la segona gran ciutat a implementar aquest tipus de polítiques. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, també s'hi ha posicionat a favor, recalcant que l'Ajuntament té la capacitat de saber quines persones estan en situació de vulnerabilitat econòmica.

Tot i que Marta Morell (Podem) s'ha posicionat en contra de la moció perquè considera que ja hi ha una llei aprovada pel Parlament pendent de desplegar, finalment ha anunciat que hi votaria a favor després que Lara accedís a modificar el text. També Junts per Sabadell i el PSC han acabat votant-hi a favor. De fer, l'alcaldessa, Marta Farrés, ha explicat que, quan era regidora d'Acció Social, l'any 2004, l'Ajuntament ja cobria despeses de salut bucodental per a persones vulnerables.

