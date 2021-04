Tatxa puja a l’escenari de La Bàscula amb ‘Tartuf’

El grup de teatre Tatxa torna a pujar a l’escenari de La Bàscula, amb la posada en escena de Tartuf, el clàssic de Molière. Les funcions arrenquen aquest diumenge i tindran lloc en funció dominical al llarg del mes d’abril, així com els dies 1, 2, 8 i 9 de maig.

“Si alguna cosa tenen en comú els clàssics que s’han mantingut fins als nostres dies, és que allò que descriuen no passa de moda”, apunten des de la companyia teatral.

Aquest clàssic, de fet, té molta intrahistòria. I és que planteja una crítica clara als falsos devots, als hipòcrites que es presenten sota l’aparença de persones amb forts valors cristians i morals, però que amaguen altres interessos.

“De Tartufs n’hi havia abans i n’hi ha ara. I segurament n’hi seguirà havent si no hi posem remei”, diuen. “Si la ciutadania no exerceix un esforç constant per construir una societat més justa, sempre hi haurà l'espavilat de torn que se n’aprofitarà en benefici propi”.

Publicitat