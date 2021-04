"Assumeixo el meu rol, però li vull posar difícil al míster"

Només 260 minuts ha disputat Antonio Romero a la lliga, els últims a Leganés diumenge passat, on va reaparèixer després de més de quatre mesos d’ostracisme absolut. Una situació complicada que ell normalitza amb sinceritat, però no renuncia a seguir sent protagonista. Tindrà continuïtat diumenge que ve en el transcendental duel contra el Cartagena? A la Nova Creu Alta només ha jugat uns minuts davant l'Almeria.

Com es va sentir a Butarque? Força bé. Vaig entrar en un moment difícil, amb el 2-0 i el rival fent ocasions, però penso que vaig estar concentrat i vaig complir la feina que em va encomanar el míster.

Com explica el seu escàs protagonisme? Des del principi de temporada coneixia el meu rol i el vaig assumir. Només podia continuar treballant al màxim per ajudar a l’equip des d’on fos.

Però en una temporada atípica en la qual es permeten cinc canvis, no se sent una mica frustrat? Ha parlat amb Hidalgo després de Leganés? No, no hem parlat, però insisteixo que jo tinc una relació bastant bona amb ell i ja em va deixar clar quin seria el meu paper. No sé si jugaré diumenge, ara mateix només estic centrat a corregir errors perquè necessitem aquests tres punts com el menjar.

Va poder sortir en el mercat d’hivern? Sí, va haver-hi opcions -es va parlar de la Cultural Leonesa-, però és un mercat capritxós i finalment no es va donar la situació. Una vegada tancat el termini el meu pensament només va ser Sabadell i seguir treballant.

És més dur no poder jugar per lesió o per decisió tècnica? Una lesió greu no només afecta la part esportiva sinó la vida personal i quan no et pots valdre per tu mateix es fa molt dur. Ara és una situació diferent i ho tenia assumit des del primer dia. Només puc pensar a posar-li difícil al míster cada setmana.

En el partit davant el Cartagena es juguen bona part de la temporada? Ens juguen la vida, però no és definitiu ni tampoc s’acaba el món en aquest partit. Psicològicament estem preparats. És l’ocasió perfecta per tornar a guanyar a la Nova Creu Alta.

Hidalgo parla de passió i sentiment per aconseguir l’objectiu. Ho comparteix? Sí, li dono la raó al míster. Aquesta categoria és de dinàmiques i ara cal posar-hi passió i el que faci falta perquè va costar molt arribar fins aquí i no es pot deixar perdre així com així.

El Sabadell ha sabut gestionar molt bé situacions límit els dos últims anys. Això val ara? No només aquestes dues temporades sinó també en l’actual, quan semblava que estàvem despenjats l’equip reaccionava i treia el millor. Queden 9 jornades i penso que tenim plantilla de sobres per aconseguir l’objectiu.

L’afició organitza una trobada de suport previ al partit. Què els hi pot dir? Només els hi puc agrair el seu suport a l’equip i també a títol personal. Els hi demano que estiguin units i aquest diumenge els hi donarem una gran alegria.

