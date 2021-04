L''He estat a tot arreu' de Xibeca no s'oblida de Sabadell

La ruta de la Xibeca transcorre per pobles i ciutats aromatitzant amistats, vacances, platges, calçotades, gresca, naturalesa, rialles, música i amor. I té parada a Sabadell. L'anunci de ritme trempat i música encomanadissa que Damm ha fet per promocionar la marca de cervesa enumera un bon reguitzell de municipis, rere la tornada "He estat a tot arreu! He estat a tot arreu!". La capital del Vallès Occidental és el primer dels municipis a ser citat.

Ja pots haver estat a tot arreu, que de Sabadell no t'oblides.

La cançó és una versió en català d' I’ve Been Everywhere, de l’australià Geoff Mackdel. L'ha fet el grup de punk Vàlius, format des de fa més de 10 anys per Gerard Segura i Pol Serrahima. La van batejar com a Espinàs per a fer un homenatge al cantautor de la Nova Cançó i escriptor Josep M. Espinàs, ja que la lletra del tema encaixa amb el seu tarannà. I encarna, també, amb Xibeca, que va ser néixer l'any 1931 i ara renova l'etiqueta.

Damm es va posar en contacte amb Vàlius per utilitzar per a l'anunci el tema, que ja feia anys que havien tret. I així ha estat. La cançó sencera i la lletra és la següent:

Caminant pel Vallès

Amb la motxil·la a l'esquena

Se'm va acostar un jeep

Amb un senyor vestit de fil

"Si aneu a La Piella,

Podeu venir amb mi"

Així que vaig saltar al cotxe

I em vaig seure al seu costat

Em va dir si havia vist mai

Un camí en tan mal estat

Li vaig dir: "escolti'm bé,

He estat a tot arreu d'aquest país"

He estat a tot arreu

He estat a tot arreu,

M'he banyat a cales blanques

He escalat muntanyes altes

I hi he anat caminant

He estat a tot arreu

Sabadell, Taradell, Rajadell, el Montmell,

Montornès, Penedès i Llinars del Vallès,

Sant Llorenç de Morunys i la Plana de Vic,

Sant Vicenç de Montalt, la Bisbal d'Empordà,

Sidamon, Mongat, Montcada, La Tallada,

Llobera, Cabrera, Sarroca de Bellera,

Sudanell, Campllong, Cadaqués, Cambrils,

Camprodon, Calafell, Cantallops, cagundéu

He estat a tot arreu

He estat a tot arreu,

M'he banyat a cales blanques

He escalat muntanyes altes

I hi he anat caminant

He estat a tot arreu

La Llagosta, Amposta, Biosca, La Fosca,

El Cogul, Colomers, la Cellera de Ter

Bellvís, Benavent, Bescanó, Balsareny,

Begur, Freginals, Maials, Fontanals,

Sant Pol, Santes Creus, Sant Guim, Sant Fruitós,

La Segarra, Navarra, Setcases i Sils,

Barcelona, Girona, Argentona, Teià,

Tarragona, Talarn, Talamanca, ta mare

He estat a tot arreu

He estat a tot arreu,

M'he banyat a cales blanques

He escalat muntanyes altes

I hi he anat caminant

He estat a tot arreu

L'Armentera, Figueres, Dusfort, Tamariu,

Estaràs, Freginals, La Galera, Cervera,

Puig-reig, Perafort, Palamós, Parlavà,

Passanant, Pallejà, Peralada, Porrera,

Gandesa, Falset i la Guàrdia de Tremp,

Ultramort, Linyola, Masnou, Mataró,

Mollerussa, Mollet, la Molsosa, Molló,

Martorell, Margalef, Martinet, mare meva

He estat a tot arreu

He estat a tot arreu,

M'he banyat a cales blanques

He escalat muntanyes altes

I hi he anat caminant

He estat a tot arreu

És, també, molt popular la versió de Johnny Cash.

