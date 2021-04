[Per Josep Rof, enginyer industrial i expert en innovació]

Dos, en Medir, i en Fèlix, es troben una tarda qualsevol. D’on és cadascú? Ara ho esbrinareu.

01- Què Fèlix, com anem?

- Força bé, Medir.

-Vas veure el Diari de Sabadell del 13 de març? Vas mirar la plana 18?

- Home, doncs ara no hi caic...

- Doncs diu que a Sant Cugat ja posem en marxa una ZBE (zona de baixes emissions) al centre per reduir la pol·lució. I a Sabadell què feu?

En Fèlix, que és de la ceba, s’enfurisma una mica.

- Doncs a Sabadell també tenim una ZBE.

- Teniu una zona de baixes emissions?

- Ben bé no és així, però és una ZBE: zona de benzina encara. Ep!, i abasta tot el municipi!

- Però així no anireu enlloc...

- Sí, home, sí, això ens permet ser líders a Catalunya. En pol·lució, però som líders. Res de ser la cinquena ciutat de Catalunya. En això, molts dies som la primera. A més, ajuda a estalviar als fumadors, sobretot als de prop de la Gran Via. Només han d‘obrir la finestra, inspirar fort i ja s’omplen els pulmons de fum. No vegis el que estalvien en tabac!

- És clar, el que és important és que parlin d’un, encara que sigui malament. I com aneu de transport públic?

- Doncs Medir, en això també tenim ZBE.

- Ja els teniu elèctrics?

- No és ben bé això. Però també és una ZBE: zona de busos enormes.

- Ja ho pots ben dir. Busos enormes, però amb una freqüència de pas baixíssima. L’altre dia estava a Sabadell Sud i hi havia 2 busos enormes parats. Em sortia més a compte anar al Centre a peu que esperar el bus!

- Però Medir, no et queixis sempre. Ara els busos són híbrids!

- Vinga, que segueixen sent dièsel i encara treuen una fumera que déu-n’hi-do!

- Tu sempre maldius de Sabadell. Mira, l’Ajuntament ja ha comprat alguns cotxes elèctrics.

- Sí, però els cotxes elèctrics particulars que volen circular ho tenen complicat. I és que a Sabadell sou únics! I dic únics perquè a Sabadell només hi ha un punt de recàrrega, com molt bé indicava el Diari de Sabadell del 20 de març en el suplement DS Motor. Vau ser els primers el 2009, però després, apa, a dormir una migdiada de més de 10 anys!

- Medir, per tu no fem mai res bé.

- Fèlix, això no és veritat. Mira, un cop que deixeu “el fer de Sabadell”, on cadascú va per ell, i tots aneu a una, aconseguiu ser la Capital de la Cultura Catalana!

- És veritat! Un cop que ens traiem la son de les orelles, aconseguim un èxit.

- Mira, ara us heu de posar les piles i aconseguir dues ZBE, si no voleu que Sant Cugat o Terrassa us passin sempre la mà per la cara.

- Una ZBE ja sé quina és: zona de baixes emissions. I l’altra ZBE? No hi caic...

- Fèlix, sí, home: zona de bona empresarial! Que us marxen totes les empreses rellevants!

En Fèlix se’n va cap capcot a casa. Avui no dormirà gaire bé. Queda molt per fer fins que Sabadell sigui una zona de benestar excel·lent!

