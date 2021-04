Un autobús circularà per Sabadell reclamant que el nou Govern declari la independència

Un autobús de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) circularà a partir de Sant Jordi per Sabadell per reivindicar la majoria independentista de vots després de les eleccions del 14-F i exigir un Govern per fer "front a la urgència social i nacional" i que faci "acció independentista".

Així ho ha anunciat aquest divendres en una atenció als mitjans el vicepresident de l'ANC, David Fernández. L'entitat ha habilitat diferents lemes en el vehicle que recorden que l'independentisme va superar el 50% dels vots el passat 14-F. El 'Bus per la independència' vol emplaçar els polítics a fer "efectiva la independència" en aquesta legislatura.

Fernández ha dit que l'ANC no vol interferir en les negociacions d'ERC, JxCat i la CUP i que no "els importa" si el Govern compta amb 1, 2 o 3 partits sinó que es faci un pas més en el procés. "Ens consta que són unes negociacions que avancen però que tenen dificultats. Volem ajudar que les negociacions arribin a bon port", ha assenyalat.

El vicepresident de l'ANC ha lamentat que l'anterior legislatura hi hagués un Govern independentista però que no avancés en el terreny nacional. Ha dit, però, que tenen per objectiu treballar perquè el futur executiu sí que ho faci.

Per altra banda, el coordinador de l'Assemblea de la Barceloneta, Adriano Raddi, ha volgut destacar la majoria en vots i en escons que tenen els partits independentistes al Parlament de Catalunya i ha negat que hi hagi dues majories, sinó només una, la independentista. “Que facin el Govern que vulguin. Que sigui monocolor, bicolor o tricolor. Que li diguin d’esquerra o de dreta. No interessa. El que volem realment és que s’avanci cap a la independència de Catalunya. La resta ja vindrà”, ha assegurat.

El bus arrenca aquest divendres

Raddi ha explicat que el ‘Bus per la independència’ arrenca aquest mateix divendres, circularà durant sis dies a la setmana i durant tot el dia. El vehicle recorrerà els carrers de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Badalona i Sant Adrià del Besòs fins el 22 d’abril. Les assemblees territorials del Barcelonès han fet extensiva la crida a altres territoris perquè agafin el relleu. A partir el dia de Sant Jordi, l’autobús començarà a circular al Vallès Occidental. En concret, passarà per Sabadell, Terrassa, Ripollet, Cerdanyola del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Matadepera i Sant Cugat del Vallès.

