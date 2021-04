El Govern treballa perquè la cultura sigui una excepció al confinament comarcal en els pròxims dies

El Govern està treballant perquè les entrades a espectacles o concerts permetin sortir fora de la comarca i serveixin d'aquesta manera de salconduit al perimetratge, decretat aquesta setmana arran de l'augment de casos de covid-19 i la situació a les UCI.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha explicat aquest dissabte que s'han fet seva la demanda del sector i que han traslladat els arguments de seguretat a Salut. Ponsa confia que en els propers dies, a mitjan setmana que ve, es pugui fer aquesta excepció al confinament comarcal, si bé ha assenyalat que estan pendents de l'evolució de la pandèmia: "Esperem que en els propers dies, si les dades ho permeten, puguem parlar de revertir en part aquesta mesura".

"Esperem que si és viable, perquè les dades ho permeten, pugui ser com abans millor", ha respost Ponsa preguntada per la demana del sector cultural que l'assistència a un espectacle permeti sortir de la comarca, en un acte a Sant Cugat del Vallès.

La consellera considera que aquesta mesura és "realitzable" ja que les entrades permeten demostrar de forma senzilla l'assistència a un acte cultural. "Creiem que és molt viable. Així com no és el moment potser d'incrementar els aforaments del 50% al 70%, perquè les dades no ho aconsellen, en aquesta mesura no hi veiem inconvenient", ha raonat.

Ponsa ha afegit que com a consellera està "batallant" perquè sigui possible, però que la decisió ha de ser col·legiada al Govern i amb l'aval de les autoritats sanitàries.

