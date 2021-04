La FAVS recela de la promesa de Salut de reobrir el consultori mèdic del Poblenou

La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) veu amb escepticisme la promesa que va fer ahir el Departament de Salut de reobrir el consultori mèdic del Poblenou, que porta tancat des de mitjans de març de 2020. Des de la Federació afirmen que el desembre del 2020 la consellera Alba Vergés també es va comprometre a obrir el CAP del barri de Sabadell, però que el febrer de 2021 es va tirar endarrere contra pronòstic.

"Caldrà veure si hi ha reobertura (no hi ha cap data concretada) i si es durà a terme amb el mateix servei que existia abans del tancament o serà un servei descafeïnat. Cal ser prudents a l'hora de valorar titulars i més en uns moments d'incertesa política total: no sabem si es convocaran noves eleccions o si es formarà Govern. A més, ningú sap si la Conselleria seguirà sent d'ERC", diuen des de la FAVS.

Això sí, si finalment Salut fa realitat la seva promesa, admeten que és una bona notícia pels veïns del Poblenou. "Si realment es produeix, significarà que el sentit comú s'ha imposat contra la desraó de la Conselleria de Salut, gràcies a la lluita veïnal i el suport institucional de tots els Grups Municipals, excepte ERC", afirmen.

Crítiques a la manera d'actuar de Vergés

D'altra banda, la FAVS es mostra disconforme en la manera com Vergés va anunciar que es comprometia a reobrir el consultori mèdic. La consellera va anunciar la promesa a través del grup municipal d'ERC de Sabadell i no ho va comunicar directament a l'Ajuntament. "Vergés ha tingut una conducta criticable, ja que ha utilitzat partidistament el seu càrrec i en lloc de traslladar les respostes al veïnat afectat i a l’Ajuntament, ho fa amb el grup municipal del seu partit. Tothom és lliure de reunir-se amb qui vulgui, però que pretenguin fer veure que són els mediadors del problema, és grotesc", exposen.

