La primera de les cinc 'finals' a la Nova Creu Alta

Queden cinc finals a la Nova Creu Alta i la primera serà aquest diumenge davant el Cartagena. Guanyar mantindria vives totes les opcions de permanència, serviria per trencar la mala dinàmica a casa, es donaria un cop d'efecte davant un rival directe i el Centre d'Esports podria acabar la jornada a només un punt de la salvació. Molts al·licients perquè l'equip d'Antonio Hidalgo comenci amb bon peu el repte d'aconseguir cinc triomfs, els necessaris segons els càlculs del tècnic de Canovelles. La gestió de les emocions i la fe seran dos factors clau per afrontar un duel clau amb l'única baixa d'Aleix Coch.

"Són partits bonics de jugar i sabem la responsabilitat que tenim"

El tècnic Antonio Hidalgo va deixar clar a la prèvia del duel davant el Cartagena "la responsabilitat i la fe" de l'equip per afrontar un partit que, segons el de Canovelles, serà clau: "Ser molt fort mentalment durant els 90 minuts en un partit bonic de jugar".

Amb l'única baixa del central tarragoní Aleix Coch, Hidalgo podrà fer i desfer per escollir el millor onze per rebre la visita d'un conjunt que arriba amb diverses baixes sensibles, com la d'Álex Gallar o la del migcentre Datkovic. Tot i això, Hidalgo va treure la calculadora per assegurar que "no hem de ser gaire llestos per saber que hem d'arribar a una xifra aproximada de 47-48 punts. Per tant, ens falten cinc victòries", afirmava.

Preguntat sobre la importància de poder guanyar aquest diumenge per diverses raons, Hidalgo no va dubtar ni un segon a afirmar que "no hi ha millor moment per guanyar que fer-ho aquest diumenge".

Publicitat