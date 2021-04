Les treballadores del SAD segueixen en peu de guerra

Les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) segueixen en peu de guerra, malgrat que el passat 6 d'abril el ple municipal de Sabadell va aprovar un increment d’un 14% dels salaris del sector entre 2019 i 2023. Aquest migdia s'han concentrat prop de 50 persones, entre treballadores i membres d'entitats socials, al Racó del Campanar per protestar contra aquest nou conveni, el qual qualifiquen de "totalment insuficient". De fet, han reclamat la municipalització del SAD i una millora de les condicions laborals de les empleades del servei, així com una equiparació salarial amb les assistentes municipals. Es tracta d'aspectes que no es tenen en compte en el conveni aprovat.

D'entrada, la primera a prendre paraula ha estat Fina Salazar, membre de la plataforma SAD Catalunya, que ha agraït la presència de treballadores del SAD de diverses localitats del territori: Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Barberà i Sabadell. Salazar ha expressat que no aturaran les protestes fins que es municipalitzi aquest servei en tots els municipis catalans. "Fa set anys que estem en aquesta lluita, però no pararem fins que hi hagi un nou conveni que dignifiqui les treballadores del sector", ha afegit.

Així i tot, no tots els municipis tenen el servei del SAD externalitzat. Per exemple, Sentmenat té municipalitzat aquest servei. El seu alcalde, Marc Verneda, ha tret pit de la gestió del seu govern pel que fa a la gestió pública del SAD. "No és cert que el SAD no es pugui municipalitzar. Nosaltres ho hem fet i ens funciona. Totes les treballadores del sector tenen unes millors condicions laborals, just el que es mereixen", ha afirmat.

D'altra banda, la Crida per Sabadell també ha recolzat la protesta de les treballadores. De fet, van votar en contra del nou conveni pel col·lectiu aprovat el passat 6 d'abril. Lluís Perarnau, regidor del partit a Sabadell, ha explicat que des de la Crida ja van presentar una moció l'octubre de 2020 al ple municipal per tal d'aprovar la municipalització del SAD i l'equiparació de salaris entre les treballadores del SAD i les empleades municipals. Tanmateix, no va prosperar pels vots en contra de PSC i Ciutadans, així com l'abstenció de Junts.

La CGT recolza la protesta, la UGT i CCOO es queden al marge

Així mateix, Rosa Salido, representant de la CGT, ha indicat que els sindicats Unió General de Treballadores (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) no secunden la protesta de les treballadores del SAD. "Segons ells, les empreses del sector fan bé les coses", ha etzibat. Salido admet que la demanda del sector perd força si els dos principals sindicats no donen suport al moviment. "No ens podem posar d'acord, si no en volen saber de res".

De fet, Elisabet Granell, integradora social i membre de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics de Sabadell, va més enllà: "Creiem que UGT i CCOO són sindicats grocs i no els considerem sindicats de classe obrera. No ens sorprèn aquesta negativa i el favoritisme cap a les empreses", ha dit.

Campanya de conscienciació als barris de Sabadell

Per acabar amb la concentració, la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics de Sabadell engegarà una campanya per tots els barris de Sabadell per donar a conèixer el SAD i totes les reclamacions de les treballadores, per generar "consciència" entre la població. La Plataforma ha afirmat que el seu objectiu és que el 2023 s'acordi la municipalització del SAD perquè es faci efectiva el gener de 2024.

Actualment, el SAD ofereix 280.000 hores anuals de servei i atén 1.315 persones, oferint ajut personal i domèstic per compensar les limitacions per fer les activitats quotidianes. També es gestiona el banc d’ajudes tècniques que fa préstec de 34 llits articulats i 43 grues per ajudar a la mobilització i higiene. Altres serveis al domicili serien els àpats que arriben a 90 persones i la teleassistència que arriba a 5.200 persones majors de 65 anys.

