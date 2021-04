Xavier Marcet: “Els fons de la UE no han de servir per a ocurrències”

El consultor terrassenc Xavier Marcet va ser un dels ponents del Fòrum Next Generation organitzat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, en què va destacar la importància d’uns Fons Europeus que han de ser un abans i un després. Un multiplicador per als pròxims anys.

Què està ensenyant a les empreses en aquesta situació actual?

Que quan es parlava de resiliència i d’un món que canvia de pressa, no parlàvem de ximpleries. I que la capacitat de reacció en moments de màxima adversitat continua sent fonamental a les empreses. Les organitzacions que han estat capaces d’ajuntar propòsit i agilitat han fet adaptacions inimaginables en molt poc temps.

Creu que hi haurà un abans i un després en el món empresarial?

Crec que la base de l’empresa no canviarà. Una empresa és un artefacte molt senzill que el compliquem molt perquè és vendre, produir i cobrar amb marge, i això no canviarà. Però sí que canviaran coses. Diguem-ne que hi haurà una llista de prioritats, aquelles que seran més evidents: capacitat de crear organitzacions, tant de bo, més flexibles; entendre que la mateixa energia que hem posat per lluitar contra una emergència conjuntural, com la Covid-19, l’haurem de posar per lluitar contra una emergència estructural, com és el canvi climàtic; i entendre que les empreses estem per sobreviure i per sobreviure necessitem resultats positius, però també per ajudar a contribuir a la societat.

Drucker deia que no hi ha empreses sanes en una societat insana, per tant espero que en el futur surtin empreses més compromeses amb la societat.

Davant d’una oportunitat estratègica com són els Fons Europeus, quines són les claus per treure’n el màxim rèdit?

Exactament que siguin el que proposen que siguin i que no ho desvirtuem. Que siguin factors tractors de transformació. És a dir, que no serveixin per tapar forats, que és el que en el seu moment va servir el pla Zapatero, sinó que serveixin per ajudar a transformar en la direcció digital i en la direcció de més sostenibilitat. I que no serveixin per a ocurrències, és a dir, que serveixin per a projectes consistents, per a projectes que realment puguin tenir un impacte multiplicador, per cobrir línies que després poder ser molt i molt importants.

Què hauria de fer Sabadell per rebre la quantitat més grossa de diners?

Crec que hi ha un factor molt important que crec que està a l’esperit dels fons. Aquesta crisi la primera resposta l’han donat els Estats, però la sortida ha de ser una sortida publicoprivada i per tant crec que s’ha d’apostar per projectes publicoprivats i que tinguin aquest caràcter transformador. Tanmateix, penso que han de ser projectes de coses des d’un punt de vista d’estratègia competitiva, estratègia de modernització, d’innovació i sostenibilitat.

Per mi és molt important evitar que això sigui un castell de focs d’ocurrències. Això ha de ser un abans i un després: el món no ens espera i ara tenim una oportunitat de no distanciar-nos de tota una sèrie de canvis provocats per líders que estan accelerant.

De quina manera en pot sortir beneficiada la ciutat?

Demostrant capacitat d’iniciativa, d’iniciativa publicoprivada i fent propostes realment transformadores: propostes que en si mateixes tenen la capacitat de desencadenar un conjunt de processos que generen riquesa per generar ocupació de més qualitat, per protegir d’una forma diferent el medi ambient, per tenir una cultura tecnològica que en conjunt ens faci més competitius com a societat, com a ciutat. Sabadell i Terrassa, que històricament han estat punters en la industrialització de Catalunya, aprofitin per revalorar aquesta cultura industrial, aquesta capacitat industrial, com sempre deia el meu bon amic Pep Benaul.

Una reindustrialització molt potent, amb una gran cultura industrial no pot tenir res a veure amb la indústria d’ara en temes de sostenibilitat.

Posi’s al lloc de consultor de l’Ajuntament de Sabadell. Què ha de fer el consistori per estar preparat per rebre una gran quantitat de diners?

Pensar en l’impacte, pensar en aliances publicoprivades i pensar en procés i reglaments. En aquest ordre. Posar la màxima energia que tingui aquest impacte multiplicador, buscar els bons socis, que a més a més, els fons ho exigeixen i pensar en la gestió de tot això. Encarar els fons des del vector multiplicador impacte i no des del vector burocràcia i gestió.

Què li semblen els projectes Torre d’en Feu i Ripoll?

Crec que és molt interessant aquesta línia de recuperació, diguem-ne de l’aposta industrial. Els projectes tiren endavant no perquè tinguin espais, sinó perquè tenen una massa crítica de talent emprenedor al darrere: s’ha de pensar molt bé qui fa les coses i tenir qui fa les coses és fonamental. En bona part, l’estratègia són les persones.

Creu que les cocapitals del Vallès caminen en la bona direcció?

Crec que Sabadell i Terrassa han deixat perdre el capital industrial i part del capital social d’una forma poc conscient. Érem el que havíem tingut tota la vida i probablement no ho hem valorat prou i no hem sabut mantenir unes empreses que avui trobem a faltar. L’aposta per una indústria de manufactura avançada i radicalment compromesa amb la sostenibilitat és la millor aposta que poden fer.

