Els veïns hauran de pagar l’esvoranc d’un carrer de Gràcia

12.998 euros. La reparació de l’esvoranc d’un tram del carrer de Joanot de Martorell, al barri de Gràcia, l’haurà d’assumir la comunitat de veïns, segons una resolució de l’Ajuntament de Sabadell. El veïnat, no obstant això, ha tornat a recórrer la decisió dels tècnics i ha portat l’Ajuntament als tribunals, interposant el segon recurs contenciós administratiu: “No és possible que aquest soc s’hagi generat per culpa d’un ramal intern”, al·lega l’advocat de la comunitat, Francesc Sànchez, que posa en dubte la responsabilitat de la comunitat.

Però l’administració municipal considera que són els veïns qui han d’assumir l’obra perquè “una avaria de la instal·lació interior de la comunitat és el que va provocar danys” a la via pública i al ramal extern de la xarxa de distribució. El tram de vorera es va esfondrar coincidint amb el temporal Glòria, el gener de l’any passat. L’Ajuntament va assumir de forma subsidiària la reparació, el setembre, però manté que la factura anirà a càrrec de la comunitat.

Mentrestant, la defensa del veïnat denuncia que fa mesos que es volen reunir amb els representants polítics per trobar punts d’acord “per evitar submergir-nos en processos administratius complexos”. La comunitat de veïns tenia previst fer un estudi geològic per analitzar l’estat de la vorera, però van fer marxa enrere per no endarrerir les obres. La defensa al·lega que l’esfondrament va ser causat per una mala compactació dels terrenys que es va fer el 2011.

D’altra banda, els veïns denuncien que els vehicles estacionen sobre aquest tram de la vorera i que això podria afectar un paviment que no està ben compactat. Amb tot, Sànchez sosté que “demostrarem que no en som responsables”. Si no, cada veí haurà d’assumir una factura de 500 euros.

