Gran partit de l'OAR Gràcia sense premi davant el líder Sant Quirze (25-26)

Després de l'apassionant derbi, resolt per la mínima, el Sant Quirze és més líder per l'ensopegada de l'Esplugues a Granollers, i el Gràcia confirma el seu bon moment, ja que va tenir opcions de fer saltar la sorpresa. El partit es va resoldre en l'últim minut quan Alejandro Rodríguez va desfer l'empat a 25 per anotar el que seria gol decisiu. No menys decisives aleshores les intervencions del porter Alejandro Sànchez en els darrers instants quan va evitar que clares ocasions dels graciencs acabessin amb la pilota a la xarxa, començant pel contraatac aturat a Quim Vaillo amb 24-23 al marcador, o acabant amb l'intent d'Arnau Soto des de la zona de pivot que podia haver proporcionat el repartiment de punts, segurament el més just.

La intensitat en el tram final per la incertesa del resultat va ser una repetició del que s'havia viscut des de l'inici. Els empats en el marcador van fer festa grossa atesa la igualtat sobre el terreny de joc. Només en cinc ocasions hi va haver una diferència de dos gols per a un o altre, entre les quals el 13-11 del descans fruit de dos contracops del conjunt de Cesc Borrell.

Amb certa permissivitat dels àrbitres en els contactes, l'enfrontament guanyà en èpica i en espectacularitat. El Gràcia, esperonat pels bons resultats anteriors, buscà la confirmació definitiva davant l'equip més regular del grup. A punt va estar d'aconseguir l'objectiu, però la qualitat del Sant Quirze i la seva varietat de recursos ningú la discuteix. A falta dels gols del seu màxim anotador, només un, del pivot Ricard Reig, l'extrem Daniel Navarro (9) va ser l'element que més va aportar a la causa dels visitants. Quim Vailllo i Bernat Correro, amb 6 cadascun, van liderar l'esplèndida actuació del Gràcia, tanmateix sense premi.

Creu Alta Sabadell, més a prop

Importantíssima la victòria del Creu Alta Sabadell Handbol davant l'Handbol La Salle (25-24) en un altre partit d'infart disputat a Can Balsach. Els arlequinats fan un pas de gegant per aconseguir la permanència. Han obert una escletxa de 4 punts sobre el H. Banyoles, però l'objectiu és evitar també l'antepenúltima posició, ara pel H. Terrassa, a un punt, per si finalment es converteix en plaça de descens.

El conjunt de Sergi Cifré va exhibir la seva habitual intensitat, amb una bona sortida que li va permetre agafar la iniciativa (9-5) per arribar al descans amb dos gols d'avantatge (13-11). Tot semblava posar-se de cara a la segona meitat amb el 16-12, però La Salle va reaccionar (18-17, 20-20) provocant una recta final de partit vibrant i molt emocionant. Si altres vegades havia sortit creu, en aquesta el Creu Alta va tenir suficient serenitat per concretar una victòria fonamental, gairebé celebrada com si fos la permanència avançada. Caldrà un últim esforç. Jordi Altés, amb sis gols, va ser un home determinant.

