L’Ajuntament reserva espai per a un institut als Merinals

Sabadell té reservats terrenys per construir un futur institut als Merinals. L’Ajuntament disposa d’un espai de gairebé 7.500 metres quadrats per aixecar-hi un nou centre educatiu per a secundària i batxillerat, segons consta al Pla Especial de Qualificació Urbanística. Es tractaria d’un equipament per erigir a llarg termini, planejat urbanísticament anys enrere de forma estratègica, que podria sufocar un possible creixement de la ciutat.

En qualsevol cas, és responsabilitat de la Generalitat decidir, en funció de la demanda de places a la zona, si construir o no un centre educatiu en el solar municipal. El solar reservat està ubicat a la frontera entre el barri dels Merinals i el de Can Gambús. Més concretament, l’edifici estaria situat en una zona delimitada pels carrers d’Hongria, de Malta, de Finlàndia i l’espai verd davant del carrer del Regne Unit. Si es construís el centre, seria al costat del futur poliesportiu dels Merinals, els terrenys del qual ja han rebut l’aprovació definitiva de l’Ajuntament per ser modificats en Pla Especial Urbanístic.

Places de secundària al barri

Als Merinals, actualment, només hi ha l’institut Miquel Crusafont, que acull alumnes que provenen, sobretot, de les escoles Arraona i Cifuentes. Segons el director del centre de secundària i batxillerat, Robert Velázquez, el Miquel Crusafont encara té capacitat per absorbir alumnes –aproximadament, un 10% de places lliures a l’ESO–, per la qual cosa considera que l’equipament a construir no es necessita actualment.

Només –sosté– caldria a llarg termini, si hi hagués un augment demogràfic notori a la zona. Velázquez afirma que el Miquel Crusafont, si fos necessari, també estaria preparat perquè s’hi construís, amb un curt període de mig any, una planta més, que acolliria 6 o 7 aules. De fet, la tendència demogràfica a Sabadell, segons apunta Educació, farà que a partir del curs 2022-2023 decreixi el nombre d’estudiants de secundària i, per tant, es necessitin menys places en els instituts.

Fonts vinculades al sector educatiu de la ciutat apunten que l’espai entre els carrers és un terreny reservat per a un possible creixement de Can Gambús. És, juntament amb Can Llong, el barri més jove de la ciutat, amb més potencial de creixement.

