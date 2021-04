Les residències de Sabadell vencen la Covid

“Amb certs matisos, hem recuperat la normalitat”, explica el director de la residència Domus Vi Sabadell Ciutat, Manel Tumilet. Un any després de l’esclat de la pandèmia del coronavirus, les residències són ara un oasi de seguretat per als seus residents i treballadors gràcies a l’avenç de la campanya de vacunació contra la Covid-19, que a Sabadell ja cobreix el 79,6% del personal i el 93,5% d’usuaris. El mes de març passat, el Departament de Salut va diagnosticar dos casos de coronavirus en sabadellencs que viuen en residències, mentre que un any enrere en van ser 45 des de mitjans fins a final de març (-95,5%).

Vuit de cada deu morts per Covid de sabadellencs que vivien en residències es van produir en la primera onada de la pandèmia. Són 154 persones de les 193 (79,8%) que té comptabilitzades Salut, una xifra que la mateixa conselleria reconeix que pot no ser del tot exacta perquè hi ha morts que no es van diagnosticar. El que indiquen les dades ara és que durant el passat mes de març i fins a aquest 8 d’abril, segons les darreres xifres disponibles, cap sabadellenc ha mort en una residència per aquesta malaltia.

Els matisos als quals fa referència Tumilet es resumeixen principalment en les mateixes mesures que ha de prendre la població general: ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic, distància de seguretat i ventilació. La directora de la residència Dolça Llar, Patrícia Escobar, també comparteix que “tenim un ambient que comença a semblar la vida normal”, ja que han pogut recuperar les visites dels familiars, les sortides dels usuaris i activitats com la musicoteràpia.

Tant Tumilet com Escobar comparteixen que els usuaris de les residències necessitaven aquest respir, l’alleugeriment que provoca estar vacunats i veure que poden recuperar les coses que feien abans de la pandèmia. “Ho necessiten”, remarca ella, que afegeix que “una videotrucada no és el mateix que veure la família en directe i el nostre caliu no pot suplir el seu paper”, encara que en l’últim any molts residents hagin passat més temps del previst amb el personal de la residència que amb els seus familiars per les restriccions. Tot i així, a la residència Domus Vi, per exemple, han notat una certa por dels usuaris a tornar a sortir a l’exterior un any després de fer-ho per última vegada, influenciats per les notícies i la por a contagiar-se en edat avançada pel risc més elevat que comporta.

Tornada a l’activitat “prudent”

Les residències que atenen usuaris amb discapacitat, com Atendis, també han completat el procés de vacunació recentment i estan recuperant les activitats pre-Covid. Això sí, de forma “molt prudent”, afirma la gerent d’Atendis, Montse Estrada, tal com també marca l’administració. Estrada considera que l’entitat és un reflex de com serà la desescalada final: “No és creu i ratlla a la pandèmia, no es pot fer com si res. Estem reprenent les activitats de forma gradual i mantenint les recomanacions sanitàries”, afirma la gerent. Continuen les visites de familiars amb cita prèvia, els grups bombolla i ara comencen a recuperar sortides, pràctiques i activitats que havien quedat anul·lades.

