Part de l'oposició denuncia que ha estat "ignorada" en la gestió dels fons europeus

Part de l'oposició municipal es planta en bloc contra les formes del govern de Marta Farrés. ERC, Crida i Ciutadans denuncien públicament que han estat ignorats a l'hora de definir els projectes per als quals Sabadell demanarà 570 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Acusen PSC i Podem "d'obviar qualsevol intent de diàleg previ amb els representants de més de la meitat de sabadellencs", una manera d'actuar que –consideren– "és malauradament habitual".

Cap dels portaveus de l'oposició, tampoc Lourdes Ciuró (Junts per Sabadell), va ser convidat a l'acte de presentació públic dels projectes Next Generation al Teatre Principal, on es van convocar mitjans de comunicació i representants d'actors públics i privats. De fet, les propostes presentades per impulsar Sabadell amb diners europeus han comptat amb la col·laboració d'institucions com el Taulí, la TUS, el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç, Aigües Sabadell, CIESC o Pimec.

"Ens veiem obligats a manifestar la nostra profunda preocupació per la incapacitat manifesta de diàleg i de consens no només amb l’oposició, sinó també amb els diversos actors socials, d’un executiu (i, particularment, d’una alcaldia) que ni és de tothom ni fa res per semblar-ho", lamenten ERC, Crida i Ciutadans en un comunicat. "Ni el partidisme ni el personalisme poden fer deixar de banda un mínim respecte a l’Ajuntament com a corporació de 27 edils i als milers de ciutadans que representem", afegeixen.

Junts per Sabadell, "decebuts"

En el cas de Junts per Sabadell, que ja ha donat suport al Govern municipal per tirar endavant els pressupostos de 2021, centren la seva queixa en què no se'ls va convidar a l'acte, però sí que reivindiquen haver participat en la definició dels projectes. "Manifestem la nostra decepció per no haver estat convidats", expressa Ciuró. "I més encara tenint en compte que un dels projectes, el projecte de transformació de l’Eix Gran Via-Ripoll, porta el segell indiscutible de Junts per Sabadell", afegeix.

Com a símbol de protesta, l'oposició municipal no ha assistit aquest matí a la Junta de Portaveus convocada on es presentaven els projectes als grups municipals i afirmen que mantindran aquesta posició "mentre el govern no rectifiqui".

