Quan l'escriptor no pot presentar del seu llibre

"Una anomalia". L'escriptor terrassenc Vicenç Villatoro ho té clar: "Jo només sóc el prologuista d'aquest llibre, però com a suplent he de sortir al camp i fer la presentació... ja que el titular no hi pot ser".

El titular no és un altre que Josep Rull, exconseller de Territori i Sostenibilitat empresonat amb la sentència del Procés, qui ha escrit 1 nit d'octubre i 2 poemes. "Un llibre sobre la presó i fet des de la presó", emfatitza Villatoro. I afegeix altres exemples d'aquest gènere literari: Antoni Gramsci, Oscar Wilde i Jordi Pujol.

Ara cal sumar la veu de Rull i la de la majoria de polítics independentistes presos, com Raül Romeva (qui ha fet escrit un parell d'assajos, presentats a La Llar del Llibre), Oriol Junqueras (literatura infantil), Jordi Turull, Dolors Bassa... I més recentment, un conte infantil de Jordi Cuixart i un assaig feminista de Carme Forcadell.

El conseller (actual) qui sí ha estat present és Damià Calvet, precisament succesor de Rull al capdavant del Departament de Territori i Sostenibilitat. I també un dels millors amics de Rull. "El llibre destila tristesa, però també determinació", diu Calvet. "Fins i tot té moments que fa riure i, se'ns dubte, es percep que el Josep manté tones d'humanitat dins la presó".

"Avui no hauríem d'acabar l'acte, l'hem de deixar en stand by fins que propi Rull puguin venir en el futur a explicar el llibre en la seva pròpia veu", ha contextualitzat Marc Sabater, periodista que ha presentat -tot i una sobrevinguda veu ronca- l'acte d'aquest dilluns a l'Acadèmia Catòlica de Sabadell. I ha destacat, entre rialles, que l'acte també era una anomalia per l'origen de cada banda. "Estem a Sabadell fent un acte sobre terrassencs", ha dit. "Per a que després diguin que no ens fem cas".

De fet, el llibre 1 nit d'octubre i 2 poemes despua terrassenquisme, per les contínues referències de l'autor la seva ciutat de naixement, en la que ha estat portaveu de l'oposició a l'Ajuntament. "La política local no és un trampolí", afegeix Lourdes Ciuró, portaveu del grup de Junts per Catalunya al consistori de Sabadell. "Al llibre, escoltes el Josep. Sense dubte, no li ha escrit ningú, perquè és la seva parla", afegeix Ciuró. I rememora que justament va comprar el llibre a Terrassa, el mateix dia que s'hi feia la presentació. "Aquell matí li havien comunicat la revocació del 3er grau", recorda Ciuró, "així que estava bastant contrariat". I Rull li va confessar a Ciuró: "Som com un iogurt. Tenim data de caducitat".

La data va arribar i, efectivament, l'escriptor no ha pogut assistir a la seva pròpia festa. Tanmateix, el públic diu que la xerrada queda en stand by. Fins que pogui ser en persona.

