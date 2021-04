Apareixen abundants quantitats d'amiant a l'antic dipòsit municipal

Diverses plaques ondulades i un dipòsit d'aigua d'amiant han aparegut en els darrers dies a l'abocador il·legal, que des de fa diversos mesos hi ha a l'antic dipòsit municipal. A més d'aquest material, greument perjudicial per a la salut si està deteriorat, hi ha restes de material d'obra i jardineria, nombrosos pneumàtics i cablejat elèctric.

No es descartable, que tal i com succeeix a l'altra abocador il·legal que hi ha a la ciutat, a sota del pont de la carretera B-140 al seu pas pel riu Ripoll, a tocar de Sabadell, al bell mig del Parc Fluvial del Ripoll, s'estigui davant d'una empresa o diverses empreses en una situació irregular i aprofitin aquests espais natural per abocar-hi deixalles.

Tot i estar clausurat per part de l'Ajuntament des de fa diversos anys, alguns individus han mogut les barreres New Jersey i han esberlat la tanca, fet que ha permès que avui en dia es converteixi en un abocador habitual de diverses deixalles de tota mena.

