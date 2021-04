[Per Josep Mercadé, periodista]

D’entrada una promesa: no vull posar més confusió al confús procés de vacunació per prevenir la Covid-19. El que està passant no ens ha de fer perdre la visió de com estàvem fa només un any. La situació és molt millor però probablement l’estat d’ànim molt pitjor. La comunicació, com ens expliquen o expliquem les coses relacionades amb la pandèmia i com les rebem, posa de manifest que encara n’hem d’aprendre molt. Podem criminalitzar el missatger però cal ser conscient que no tot recau sobre ell. Les fonts són les principals responsables d’un procés comunicatiu que incideix en milions de persones.

Creieu que és casual la polèmica desfermada amb les diferents vacunes? Dubteu que la indústria farmacèutica i els seus equips de comunicació hi estan jugant un paper determinant? Considereu que les motivacions són econòmiques i de domini de mercats? Com en totes les coses de la vida, si ho mirem amb certa perspectiva, podem obtenir algunes claus que ens ajudin a entendre què està passant.

Amb tota la polèmica desfermada amb la vacuna AstraZeneca (AZ) i les trombes, el que ha mancat ha estat perspectiva en els mitjans de comunicació. Gairebé tothom ha caigut en el parany de la dada que permet oferir un titular que impacti. Però no vull carregar el mort en el missatger, ja que seria massa simple. Els primers que han provocat aquest caos vacunal han estat les autoritats sanitàries de la Unió Europea i els mateixos governs, que no han sabut anar a l’una per fer front a aquesta situació.

La conseqüència de tot plegat l’estem veient aquests dies. Una angoixa molt gran entre la població que acaba repercutint en el procés de vacunació. La manca de confiança en aquest cas actua a favor de la pandèmia i dificulta la desitjada frenada del coronavirus. Com s’intenta revertir aquesta situació? Doncs anant cap a una visió amb més perspectiva. A poc a poc es produeix un canvi en la forma de comunicar i es posa l’accent en altres aspectes que redueixen l’impacte del titular inicial que més aviat venia a dir que la vacuna AZ mata.

Però recuperar la confiança de la gent no és fàcil. Els que hem treballat en mitjans de comunicació ho sabem bé. Un simple error pot desbaratar la feina de molt de temps. En la pandèmia de la Covid-19 el que cal és tenir la capacitat de no intoxicar-se de missatges. La clau és reflexionar primer i actuar després. Segur que millorarà la vostra salut mental.

