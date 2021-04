La segona república, 90 anys després

[Per Marta Morell, portaveu del grup municipal de Podem]

Aquest dimecres, 14 d’abril del 2021, es compleixen 90 anys de la proclamació de la Segona República, una data d’especial rellevància, que tant les persones que som republicanes com aquelles que no ho són tenim motius per commemorar. No va ser fins a l’any 1931 que unes eleccions municipals amb un fort caràcter plebiscitari, celebrades el 12 d’abril, van fer possible avançar vers un règim en què tota la societat va adquirir, per primer cop, tant a Catalunya com al conjunt d‘Espanya, el dret a la participació política.

En efecte, la Segona República va constituir un veritable Estat de Dret, que situava Espanya a l’avantguarda de les democràcies de l’època. Va instaurar un sistema pluripartidista, que democratitzava el poder i garantia tant el control democràtic de les institucions com la competició electoral a totes les opcions polítiques, fossin del signe que fossin. També va reconèixer el sufragi passiu i el sufragi actiu de les dones, que a més a més van conquerir molts altres drets, com el matrimoni civil o el dret al divorci, i van assolir una igualtat jurídica plena. Fins i tot, des del punt de vista de la participació ciutadana, va superar-se la desmobilització social i política que havia viscut tradicionalment el país i l’afiliació a tot tipus de partits, sindicats i entitats va experimentar un fort creixement.

La voluntat reformista dels seus governs progressistes és l’altre tret distintiu del qual hem de recordar, perquè van engegar un ambiciós programa de transformació social i de modernització del país. Els avenços que es van produir en el terreny laboral, en el control democràtic dels cossos armats, en la reforma agrària, en el desplegament de centres educatius, en la dinamització cultural o en els mateixos drets civils són innegables. La República també va reconèixer el dret a l’autogovern de les nacionalitats històriques, gràcies al qual van dur-se a terme la constitució de la Generalitat de Catalunya, l’aprovació de l’Estatut de Núria i les primeres eleccions al Parlament de Catalunya.

Des de Sabadell hem de seguir fent memòria històrica, reivindicar la vigència del republicanisme i defensar els valors republicans: la sobirania popular, la igualtat, la fraternitat, el pacifisme o la justícia social. No podem oblidar el seu final, fruit d’una conspiració militar i un cop d’Estat, que donaria lloc a una cruenta guerra civil i al règim totalitari del general Franco, i que va suposar per a moltes generacions del nostre país que la República fos l’única experiència veritablement democràtica de les seves vides. Unes vides que milers de persones van perdre defensant la democràcia, tant durant la Guerra Civil com en la lluita antifranquista.

És per tot això que en aquest 90è aniversari hem aprovat la col·locació, durant el 14 d’abril, de la bandera vermella, groga i morada de la Segona República a la façana de l’Ajuntament. És per això, també, que serem presents en els actes programats per commemorar-lo. Feliç dia de la República!

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

