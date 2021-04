La UAB impulsa un cribratge al Campus de Sabadell

El Campus de Sabadell també s'inclourà en el cribratge massiu de la UAB. A partir d'aquest dijous, de 9 a 15 h, es duran a terme proves de detecció de la Covid a tots els membres del personal i a l'alumnat que cursa els estudis universitaris a la ciutat. La intenció és detectar casos asimptomàtics de Covid i determinar persones que han passat ja la malaltia.

El cribratge a Sabadell se sumarà als dos que ja hi ha actualment actius al campus de Bellaterra de la UAB. Durant els tres dies en què ja s'han començat a dur a terme les proves, hi han participat unes 5.000 persones.

Les proves al campus de Bellaterra s’estan desenvolupant des del dijous passat, 8 d’abril, i finalitzaran el dia 15. Les proves es poden realitzar entre les 9.30 h i les 19 h en dos espais: un punt de cribratge a la plaça Cívica, situat davant de la farmàcia, i un punt itinerant estarà a l'Escola d'Enginyeria, dimecres, dia 14, i se situarà a la Facultat de Medicina el dijous, dia 15.

Es poden realitzar dues proves: PCR mitjançant automostra nasal i test serològic ràpid (amb sang capil·lar) per saber si ja ha passat la malaltia. Són de caràcter voluntari i cada persona podrà decidir si vol realitzar-ne dues o només una. Poden realitzar-les tots els estudiants i tots els membres del personal docent i administratiu de la UAB, així com el personal de les empreses i centres de recerca, que siguin asimptomàtics i que no estiguin ja vacunats. Per sotmetre's a la prova, és indispensable presentar la targeta sanitària de CatSalut, o bé el DNI o el passaport. I, un cop finalitzada l'obtenció de la mostra de sang per realitzar l'estudi serològic, per evitar aglomeracions i no haver d'esperar els resultats, es convidarà el participant a consultar-los a La Meva Salut.

Aquesta iniciativa forma part d'un cribratge general que la Generalitat està realitzant a tots els campus de les universitats públiques catalanes. L'objectiu és detectar persones asimptomàtiques, trencant així cadenes de transmissió, i fer un seguiment de l'evolució de la transmissió en poblacions concretes.

Publicitat