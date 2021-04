Pura Ceba també treu llibre per Sant Jordi

Talment fossin una editorial, Pura Ceba publica la seva novetat per aquesta diada de Sant Jordi de 2021. Tot i que per ara, no se'n coneixen massa detalls. Se sap que el títol es diu Recull complet del pensament il·lustrat terrassenc, de forma que s'intueix per on van els tirs. Està signat per l'autora Filomena Martorell i recull històries d'entre el segle el XVIII i el XXI.

En un breu post a Instagram, on han fet saltar la llebre, des de Pura Ceba asseguren que "han calgut moltes hores de recerca, compilació i escriptura per oferir-vos aquesta síntesis magistral en poc més de 100 pàgines". I afegeixen: "Sabem que era necessari i que no deixarà ningú indiferent".

Independentment de quin serà el contingut del llibre -que es preveu provocador i incendiàri-, l'entitat sabadellenquista confirma que es podrà comprar la setmana vinent, de Sant Jordi, a les llibreries de Sabadell.

No és el primer llibre que editen. Ja a l'hivern de 2019 van publicar Tira-me-la, en torn a la tradició del quinto a Sabadell. Tampoc han estat assegut, al 2020. Al març presentaven les cebojis pel telèfon mòbil, al maig el mallot ciclista inspirat en la comarca, a la tardor treien les mascaretes amb el seu logo i per Nadal muntaven la seva propia sastreria per oferir camises a mida i personalitzades (en col·laboració amb Hugo Dax).

