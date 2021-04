Els efectes socials de la Covid: la Creu Roja atén 16.000 persones a Sabadell

Durant el primer any de la Covid-19, la Creu Roja a Sabadell ha atès 15.997 persones, una xifra que ha escalat un 72% respecte a l'any 2019. Unes xifres que han estat excepcionals en el que hauria estat el major desplegament de recursos en la història de Creu Roja: "Som la UCI social, que serà més extensa que la sanitària", advertia avui la presidenta de l'entitat, Montse Font. De fet, la cistella bàsica (alimentació i higiene) és el gruix principal de les atencions (14.570 persones): s'han repartit 522 tones d’aliments, 3.150 targetes de prepagament i 526 lots de productes d’higiene. Però l'entitat també ha detectat que hi ha "gran nombre d'usuaris" que no es poden pagar la medicació per a malalties cròniques, i s'han fet 733 entregues de productes sanitaris.

El perfil: dones (64%), amb fills (66%) i a l'atur ( 58% )

Els efectes socials de la pandèmia no discrimina ningú, però la Creu Roja ha pogut perfilar-ne les cares de la crisi. Sis de cada deu usuaris que han recorregut a la Creu Roja estan a l'atur, i la meitat d'aquestes persones han perdut la feina durant la pandèmia. Predominen més elles que ells: el 64% són dones. El 58% de les persones tenen fills. El 48% són parelles amb fills i un 18% de famílies monoparentals amb mare al capdavant. El gruix principal d'usuaris té entre 40 i 50 anys.

El coordinador local de la Creu Roja, David Jové, sosté que el pic d'usuaris es registra a partir del desè dia de confinament domiciliari, el 24 de març. I que s'ha estabilitzat durant els últims mesos, malgrat que ja es preparen per una segona onada.

Sensellarisme, l'altra cara

"Sabadell és un dels punts neuràlgics a la comarca en l’atenció a persones que viuen al carrer", ha assegurat Jové. Amb la posada en marxa dels dispositius d'emergència i els dos albergs temporals, l'entitat ha acollit 146 persones en situació d'infrahabitatge i han fet 5.960 atencions al carrer. Per primer cop, han activat el nou servei diürn Entre vies per a persones sense llar, amb capacitat per a una quinzena de persones.

Durant aquest període el voluntariat i la solidaritat han estat crucials. Així ho exposen des de la Creu Roja, que destaquen que s'ha incorporat mig miler de persones durant el 2020 i 2021, amb una edat mitjana de 34 anys. Ara, són 600 els voluntaris que estan mobilitzats. D'altra banda, les col·laboracions també han estat cabdals, amb 33 empreses que han fet aportacions directes i 501 socis que han volgut augmentar la seva quota, per un valor de 31.300 euros.

