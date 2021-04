“En moments com ara, la música és medicina per a la nostra salut mental”

Manté l’ímpetu juvenil quan parla de les virtuts d’escoltar música. “Et fa viatjar, asserenar-te, iniciar una dialèctica amb els sons...”, s’arrenca a enumerar. I afegeix: “I en moments com ara, la música cura: és medicina per a la nostra salut mental”.

Joana Soler defensa així els concerts programats per Joventuts Musicals. No només les de Sabadell, també les d’arreu del país. És amb aquesta vehemència que ha estat anomenada vicepresidenta de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, en una trobada general que va tenir lloc el cap de setmana passat. L’acompanyen Montse Faura com a gerent i Joan Magrané com a president.

La tasca principal de la nova junta serà impulsar la Xarxa de Música, amb la qual pretenen domar continuïtat als programes de música clàssica, de públic familiar... “A més, la federació també crearà un premi bianual per a musicòlegs”, afegeix.

Però, i quina serà la tasca de Soler? “Crec que aportar l’experiència i bagatge amb la gent jove i les didàctiques”, sosté Soler, ja que ha estat una de les seves línies de treball de sempre. “I que arribi a tothom: hem desterrat el to elitista”.

I per extensió, aquest reconeixement també és per a l’agrupació sabadellenca. No debades, va ser creada l’any 1956, i és la tercera més antiga de Catalunya. Ara arriba a l’edat de la jubilació, els 65 anys, amb poques ganes de plegar. “En tot aquest temps, l’entitat no ha deixat mai de programar concerts. Una activitat seguida que no s’ha trencat mai”, diu orgullosa Soler. És cert que en el confinament domiciliari es van haver de suspendre alguns concerts, però es van començar a reprendre a partir del setembre.

Ara es barallen amb una reducció d’aforament del 50%, dictada pel Procicat. “Però cal fer-ho bé, la prioritat és la salut”, contraposa Soler. I així encaren la recta final del curs musical amb plens totals als concerts de dimecres (música de saló), i molt bona entrada a la temporada de cambra.

Aquest divendres, de fet, tenim una nova oportunitat. Enric Martínez-Castignani i Albert GuinOvart actuen al Teatre Principal, a partir de les 20 h.

