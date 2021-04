Els sabadellencs HArquitectes guanyen el concurs per ampliar el Macba

El despatx d'arquitectura sabadellenc HArquitectes i el suís Christ&Gantenbein seran els encarregats d'ampliar el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Aquest dimecres s'ha publicat el veredicte del concurs que el museu havia obert per ampliar l'equipament amb 3.000 metres quadrats. El projecte s'anomena 'Galeria', ha estat escollit per àmplia majoria entre els 21 membres d'un jurat independent i serà una realitat a finals del 2023. L'ampliació es farà en una zona de nova creació a la façana del Convent dels Àngels, davant de l'actual edifici del museu.

El projecte planteja ampliar el Macba per resoldre la falta de superfície expositiva per a una col·lecció de prop de 6.000 peces. El cost total de l'obra frega els 5,5 milions d'euros. Segons el jurat, el projecte "resol amb pulcritud el diàleg a tres escales diferents: amb el barri, amb la ciutat i amb el museu". Per Roger Tudó, d'HArquitectes, més enllà de fer un bon edifici, els principals reptes que teníen en aquest projecte eren la connectivitat de la plaça, la manera en què hi arriben molts visitants des de les Rambles i utilitzar l'església com a entrada principal, amb "una galeria-aparador molt transparent, més baixa, que permet l'accés del sol la plaça, li dóna qualitat urbana i que el volum urbanístic que es permetia quedi una mica més enretirat".

La decisió per augmentar la superfície del MACBA arriba precedida d'anys de polèmica, després d'un enfrontament pels usos de la Capella de la Misericòrdia, on estava previst inicialment que s'hi ampliés el museu, però que finalment es va decidir que s'hi ubiqués el centre d'atenció primària Raval Nord.

Amb nou pas definitiu, el MACBA podrà desplegar una col·lecció que ha anat creixent des de fa 25 anys, permetrà exposar un major nombre d’obres dels fons i adequar els espais de la Capella i el Convent dels Àngels com a zones expositives, respectant el projecte que van desenvolupar als anys vuitanta Clotet i Tusquets. La solució proposa que l'espai de l'església del Convent esdevingui una zona de trobada i la converteix en l’element central per la circulació a la planta baixa.

'Galeria' ofereix una façana a la plaça dels Àngels "prou transparent" per percebre des de la plaça els elements patrimonials de l'absis de l'església, amb contraforts d'obra de ceràmica, construïts davant dels existents en el volum del projecte de Clotet i Paricio, i els contiua fins a l’edifici que tanca la plaça pel sector oest.

El projecte ofereix diversos recorreguts circulars en l'ampliació que faciliten les connexions tant amb l’edifici Meier, a través d'una actuació al soterrani, com amb el conjunt del Convent dels Àngels. El projecte de la zona central allotja tres sales expositives noves de 370 metres quadrats.

'Galeria' s'imposa entre els cinc finalistes

El projecte 'Galeria' s'ha imposat a les cinc propostes finalistes i el jurat de 21 experts internacionals l'ha proclamat guanyadora del concurs de projectes per a la redacció de l’avantprojecte de l’ampliació i reforma del Museu d’Art Contemporani de Barcelona al Convent dels Àngels, després d'haver obtingut la puntuació més alta d'acord amb els criteris de valoració fixats pel plec de bases. L'actuació respon als reptes i objectius de l''Estratègia 2022' fixada pel MACBA, que busca reordenar i millorar els espais i serveis del museu.

Un nou MACBA per a Barcelona. La proposta «Galeria», dels estudis d’arquitectura UTE Harquitectes i Christ & Gantenbein, ha resultat la guanyadora del concurs públic d’ampliació del MACBA. Un jurat de 21 experts independents l’ha escollit per àmplia majoria. pic.twitter.com/aICmP7H3CB — MACBA | Museu | BCN (@MACBA_Barcelona) April 14, 2021

Publicitat