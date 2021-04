La Pontnou a Sabadell: "Fora tietes, visca la Beyoncé"

S'autodefineix com assessora d'imatge "de llengua llarga i pocs eufemismes". Es diu Marta Pontnou i és la veu del moment en la galàxia catalana de l'estilisme. També una veu de les lletres i l'empoderament femení, gràcies als seus àcids articles publicats al diari digital de cultura Núvol durant l’últim any. Ara, l'editorial Rosa dels vents els recopila i publica en un únic volum: Sexe ficció. Manual per a pubilles del segle XXI.

La Pontnou l'acaba de presentar avui a la tarda a La Llar del Llibre, en aquesta vigília de Sant Jordi de 2021, amb assistents com el cuiner Marc Ribas i el regidor d'ERC Santi Valls. Unes poques desenes de persones (haurien estat més, si no fos per l'aforament reduït per la Covid-19) s'han aplegat a la llibreria tant per escoltar Pontnou. Boomers, millenials, filles de la Generació Z i fins i tot plandemials s'han barrejat com per aconseguir un llibre signat per l'autora. Tot i que no és nascuda a Sabadell, actualment hi viu, a la capital vallesana. Des del 2017 assisteix estilísticament els líders d’Esquerra Republicana de Catalunya.

"Que els catalans no som xafarders? Oi poc!", s'ha arrencat La Pontnou. "Depèn de què parlis, passes de tenir 2.000 visites a 12.000", ha explicat gràficament. "I si poses menjar el cony, tens 15.000 likes". S'ha lamentat, a més a més, que les dones catalanes porten patint des de 1714. "Sempre rebem desamor". Ella, però, ha intentat envoltar-se de persones com Las Perras, dones alliberades, desacomplexades, que venen del món de la faràndula. O les PeliPartis. "Anem pel carrer de Sabadell amb els nostres cabells, en part rapats, i despertant tot tipus de dubtes sobe la nosrra sexualitat".

També reconeix que té predilecció per la figura de Beyoncee, perquè és de cuixa forta. "Sempre que surt -sigui el moment que sigui-, sembla que li estigui apuntant un ventilador", ha dit, admirada. "Així que si volem ser un país indepenent i modern, necessitem dones amb ventilador i molta cuixa".

I abans de tancar l'acte, un crit de guerra: "Fora tietes, visca la Beyoncé".

