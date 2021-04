Els partits polítics de Sabadell debatran si Bustos ha de complir la pena de presó

L’Audiència Provincial de Barcelona obre l’executòria per decidir sobre l’ingrés a presó de l’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos i de l’exintendent de la Policia Municipal Josep Miquel Duran. A petició dels grups de l’oposició –ERC, Crida, Ciutadans i Junts per Sabadell–, els portaveus dels grups municipals debatran i acordaran, aquest divendres al matí, 16 d’abril, el posicionament de l’Ajuntament, com a acusació particular, perquè demani o no el compliment estricte de la pena de tres anys de privació de llibertat per a l’exbatlle de la ciutat.

L’acusació particular del cas Mercuri, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, demana que l’Ajuntament es decanti per demanar el compliment dels tres anys de presó de Bustos, en coherència en la lluita contra les pràctiques corruptes i davant el risc de fuga i l’alarma social generada pel tipus de delictes comesos”. La plataforma, per la seva part, ja ha demanat que l’exalcalde ingressi a presó. L’Ajuntament de Sabadell va esdevenir acusació particular del cas en el Ple municipal de desembre de 2014.

Cas de les multes

Bustos va ser condemnat a 3 anys de presó per, quan era alcalde, haver ordenat a l’aleshores intendent de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran,, retirar multes de trànsit a familiars. A més, ha estat condemnat a 16 anys d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic en l’administració local, provincial, autonòmica o estatal. Bustos està condemnat, també, per la peça número 5 de Montcada i està imputat en quatre peces més del cas Mercuri.

Arran d’aquests fets, Duran va ser condemnat a 15 mesos i un dia de presó. El 2 de març el Tribunal Suprem va considerar ferma la sentència de la peça 30 del cas Mercuri. Per altra banda, va ser condemnat a 11 anys d’inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu i per ocupació o càrrec públic en l’administració local.

