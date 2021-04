Una postal de l’icònic carrer de Jesús

Era el 24 de desembre del 2010, fa onze anys, quan l’andorrà que aleshores residia a Sabadell Isidre Bafino va fotografiar aquest Citroën 2 CV al carrer de Jesús (Centre). Onze anys després ha compartit la fotografia amb els sabadellencs de Patrimoni Sabadell perquè l’ha recuperat del seu arxiu i, segons ell, el que es dedica a fer fotos ho fa per ensenyar-les, ja que creu que “tot allò que no compartim s’acaba perdent”. Per a aquest fotògraf aficionat, la imatge del carrer de Jesús “és brutal, té molta força”, pel conjunt que forma el vehicle amb el carrer, “un cul-de-sac on sembla que el temps s’ha aturat”.

És a la cruïlla amb el carrer de Sant Antoni i subratlla l’oblit en què ha quedat aquest racó sense sortida, on la fotografia es va fer fa deu anys, com en podien haver sigut 50. Bafino destaca que el 2 CV li dona una particularitat a la foto que no aconseguiria amb qualsevol utilitari actual. El Citroën més mític “té la gràcia de la simplicitat de les seves línies”, a diferència de les elaboracions dels vehicles que es fabriquen avui, això sí, molt més moderns.

Admirador del pare del fotoreportatge, la fotografia de carrer o de l’instant decisiu, el francès Henri Cartier-Bresson, Bafino assegura que li agrada “la imatge pura i dura”. En el procés creatiu de capturar la fotografia, una de les coses que més li agraden és aconseguir que les fotos siguin equilibrades entre la llum i les ombres.

En el seu cas, no li importa fer quinze fotos del mateix en comptes de quatre, perquè té clar que, com que no sap si tornarà mai a tal lloc o si estarà de la mateixa forma, prefereix passar temps a casa triant i remenant entre desenes d’imatges que no pas quedar-se sense fotografia per no haver-la fet quan tocava.

