Les entitats veuen amb bons ulls l’Arc Metropolità

La constitució de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità ha estat rebuda amb els braços oberts per algunes de les entitats més rellevants de la ciutat en l’àmbit econòmic. L’acord entre les nou ciutats de la segona corona obre un nou escenari, que, de bones a primeres, es valora positivament: “Significa un pas més per avançar en qüestions cabdals per la nostra comarca i per millorar, entre altres, aspectes les infraestructures i la mobilitat tan importants per l’activitat econòmica”, explica Ramón Alberich, president de la Cambra de Comerç de Sabadell.

En la mateixa línia s’hi afegeix Alícia Bosch, presidenta del CIESC i del Centre Metal·lúrgic, que valora molt positivament “la suma de voluntats capaces de reconèixer una territorialitat”, i aprofita per deixar clar que aquest acord no ha de servir per “anar en contra Barcelona i la seva àrea metropolitana, sinó treballar conjuntament i posar en relleu el que ens toca”, afirma.

Des del Gremi de Fabricants, a través de la secretària general Núria Aymerich, es considera “imprescindible i important posar l’atenció en aquesta segona corona per a empreses i ciutadans”. Mentre l’economista i president de Xarxa Onion, Arnau Bonada assegura que “és per estar orgullós. Una mirada del territori és imprescindible i et fa ser molt més potent a l’hora de reclamar inversions i infraestructures”.

La governança, la clau de tot

Des del punt de vista de les entitats, falta acabar de polir el concepte: “A banda de parlar de prioritats, recursos i projectes, cal abordar el tema de la governança. Cal superar el sistema de corones i avançar cap a una gran governança de tota la regió de Barcelona”, explica l’arquitecte, urbanista i membre de Fem Vallès, Manel Larrosa. Una visió gens allunyada de la d’Alberich, que assegura que “ens cal un veritable lideratge aglutinador i capaç d’interlocutar constructivament amb la metròpoli i confio que la diversitat d’interessos i d’opinions es pugui superar doncs fins ara ha bloquejat moltes iniciatives”. Per la seva part, Alícia Bosch alerta que “fins que no tinguem un model de governança propi serà molt difícil entomar temes com els que ahir es van parlar”.

