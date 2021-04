Junts proposa habilitar espais per a patinadors mentre no arribi l'Skatepark

Mentre no finalitzi la construcció de les noves instal·lacions de l'Skatepark del Parc Catalunya, Junts per Sabadell proposa que s'habilitin plataformes temporals per patinar en alguna zona de la ciutat. D'aquesta manera, afirma la portaveu del grup municipal, Lourdes Ciuró, es trobaria un espai perquè els practicants d'aquesta disciplina no haguessin d'utilitzar el mobiliari urbà per a patinar, la qual cosa genera molèsties veïnals.

“Actualment, l’Skatepark del Parc Catalunya encara no esta preparat per ser utilitzat, i això ha fet que molts patinadors de la ciutat utilitzin mobiliari urbà per practicar aquest esport”, afirma la portaveu juntaire. Apunta que els skaters sabadellencs utilitzen escales, rampes i baranes de l’espai públic per manca d’una instal·lació segura i disponible. En culpa l'anterior Govern, al qual acusa de no haver dotat de cap espai adequat als patinadors en 4 anys.

Per altra banda, Ciuró adverteix que molts veïns es queixen de la contaminació acústica i la inseguretat a la via pública que aquesta pràctica comporta. “Diversos ciutadans ens traslladen l’angoixa amb què viuen la situació, tant pel soroll que pateixen els veïns de l’entorn a on es practica, com pels ciutadans que asseguren caminar insegurs en aquells punts de l’espai públic on es tendeix a patinar”, afegeix. És per això que Ciuró demana trobar una sortida equilibrada i justa per a totes dues parts.

Publicitat