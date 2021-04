Els usuaris d'Aigües Sabadell puntuen el servei amb un 7,8

En el marc del Dia de les Persones Consumidores, Aigües Sabadell, ha fet públics els resultats de l'enquesta de satisfacció de la seva clientela i les principals queixes rebudes durant l'any 2020. L'acte s'ha celebrat aquest dijous 15 d'abril al pati del Museu d'Història, amb la participació de Jordi Cabrafiga, secretari general en funcions de la Conselleria d’Empresa i Coneixement, i Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament de Sabadell. Durant l’any 2020 Aigües Sabadell ha emès 428.121 factures i ha rebut 239 queixes.

La puntuació dels clients ha estat d'un 7,8 sobre 10 respecte al servei d'aigües a la ciutat, fet que representa un augment del tres per cent respecte a l'any anterior. L'absència d'interrupcions en el subministrament, la puntualitat en rebre la factura, la resolució d'avaries i la pressió de l'aigua. El bon servei i la continuïtat han estat els aspectes valorats com a positius i satisfactoris. Per contra, i de forma paradoxal, els aspectes a millorar són la facturació (194 queixes), la qualitat del servei (32 queixes) i la pressió de l'aigua (13 queixes).

El president d'Aigües Sabadell, Enric Blasco, valora positivament els resultats de les enquestes i el titlla d'un reflex "de la seva transparència", a més, a posat de manifest diverses iniciatives per fomentar l'esmentada veracitat: el Dia de la Transparència, la publicació del Triple Informe Integrat. Afegeix, però, que "el resultat és una eina de millora per corregir possibles desviacions i orientar la nostra activitat a les inquietuds detectades".

Mencions Aigües Sabadell

Per segon any consecutiu, Aigües Sabadell atorga mencions per a les persones que defensen els drets dels consumidors. La menció ha estat dissenyada pels alumnes de l'escola inclusiva Escola Xalest. Enguany, han atorgat el nomenament a Josep Maria Recasens, exsubdirector general de l'Agència Catalana de Consum, i Emília Gómez, exsecretària de la Junta Arbitral de Sabadell.

