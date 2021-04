Gerard Piqué recomana el llibre del sabadellenc Xavi Argemí

El futbolista blaugrana Gerard Piqué ja té el seu llibre per aquest Sant Jordi. És 'Aprendre a morir per poder viure', de Xavi Argemí. El central del Barça, tal com ha expressat a les xarxes socials, ha rebut el regal del jove sabadellenc, a qui ha qualificat de "gran exemple per a tothom".

Xavi Argemí, diagnosticat amb distròfia muscular de Duchenne als 3 anys, explica en el seu llibre la seva experiència vital, una història "plena de petites coses meravelloses" amb reflexions sobre la vida, la família, l’espiritualitat i l’esperança. “He après a viure amb la mort a la vista. O el que és el mateix: he estat aprenent a morir per poder viure. I, paradoxalment, la meva vida no està sent una vida desgraciada”, explicava en una entrevista en aquest diari l'escriptor. Aquesta és una de les idees que transmet Argemí en el seu llibre, escrit amb sensibilitat entre el realisme de qui coneix les seves limitacions i la il·lusió de qui vol ajudar.

Perquè, tal com reconeixia l'autor, el llibre vol ajudar amb la recepta d'aprendre a viure la vida: "Què dona la felicitat? Si ho hagués de resumir a la mínima expressió, diria que és no centrar-te en tu mateix, sinó centrar-te més en els altres”. L'edició en castellà d'Aprendre a morir per poder viure (Rosa dels vents) ja es pot trobar a les llibreries, editada per Grijalbo.

Gerard Piqué, entusiasmat

Amb Sant Jordi a la cantonada, Argemí ha aprofitat per fer arribar el llibre a Piqué. I el futbolista no ha dubtat a mostrar la seva admiració per l'autor i per la seva història. Ho ha manifestat en resposta a una publicació a Twitter del sabadellenc.

Alhora, Argemí ha expressat la seva il·lusió per la rebuda del llibre, comparable a quan va saludar a Messi en un entrenament.

