L’AP-7 aixecarà les barreres sense resoldre el seu futur

Un sabadellenc que va a Girona per l’AP-7 ara ha de pagar 15,22 euros de peatge. O 14,59 si va a Tarragona. A partir de l’1 de setembre, però, ja podrà circular de franc vagi on vagi. Aquest any expira la concessió de l’AP-7, l’AP-2, la C-32 i la C-33 i, a l’espera que el govern central determini com es finançarà el manteniment d’aquestes vies, les barreres s’aixecaran.

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, descartava aquest mes la pròrroga de les concessions de les vies de gran capacitat, que permetran la circulació lliure (i gratuïta). Les concessionàries demanaven allargar els contractes per compensar les pèrdues que ha provocat la pandèmia, però Ábalos sosté que “és jurídicament inviable”. Això sí, el ministre no ha esclarit com es finançarà l’AP-7 quan reverteixi a l’Estat.

Eurovinyeta, l’alternativa?

El conseller en funcions de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet sosté, en declaracions al D.S., que “la Generalitat vol una Catalunya lliure de peatges”. Malgrat això, el conseller subratlla que el manteniment d’aquestes vies “és molt car si s’ha de fer amb pressupostos ordinaris”. En aquest cas, l’executiu català proposa l’eurovinyeta, una quota per ús de l’autopista (una tarifa plana anual). I assenyala la “mala gestió” del govern central: “La vinyeta no està a punt. S’acabarà la concessió i [Estat i Generalitat] haurem d’inventar un sistema pressupostari o de concessió del manteniment”, afirma.

L’AP-7 aixeca barreres 46 anys després. Però Catalunya no estarà 100% lliure de peatges: els túnels del Cadí o de Vallvidrera tenen pactada la concessió fins al 2037. O la C-16 –Sant Cugat-Terrassa-Manresa–, que expirarà l’any 2039.

