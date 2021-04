Sabadell, ciutat 'influencer'

Els ídols estan a l’abast. Per expressar-los amor etern, per dir-los el nom del porc o per conèixer el seu dia a dia, tot el que projecten a les xarxes socials. I en tots els àmbits i a totes les plataformes digitals, hi trobem sabadellencs que deixen empremta, que reben milers d’interaccions diàries. Seguidors d’arreu del món i de totes les edats, a Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Tik Tok o en el recent Twitch, no es perden els consells de moda i salut, les receptes saludables, l’humor, l’opinió o les anàlisis d’actualitat que personatges públics de la ciutat transmeten a través de les seves publicacions. Sabadell és influent, també, a l’esfera digital.

Hi ha sabadellencs que han aprofitat les xarxes socials per catapultar-se, per donar-se a conèixer: les models i influencers Jessica Goicoechea i Laura Escanes, amb més d’un milió de seguidors cadascuna a Instagram, o la tiktoker Raquel Martínez, qui ha aconseguit més de dos milions de subscriptors en el seu canal, on exposa el seu dia a dia. En aquesta mateixa xarxa social hi ha, també, el cas de Marta Garcia, osteòpata i fisioterapeuta que va començar a guanyar visualitzacions gràcies als seus vídeos sobre consells de salut i ara acumula més de 170.000 seguidors. O el curiós cas de Rosa Fullola, una àvia de 95 anys que, gravada per la seva filla, s’ha fet famosa i té registrats més de 6 milions de m’agrades.

I, d’altra banda, hi ha els sabadellencs que ja eren cèlebres en el seu camp i s’han repenjat de les xarxes socials per guanyar encara més popularitat. Diferents periodistes esportius de la ciutat, influents sobre milers de seguidors, exemplifiquen com utilitzar amb èxit professionalment Twitter: Àxel Torres, Carles Fité, Toni Padilla o Alberto Edjogo. És també el cas del músic Manel Navarro i de l’actiu Elisabet Casanovas, a Instagram; o de la periodista i escriptora Noemí Casquet, qui té 1,7 milions de seguidors pendents de reflexions sobre sexualitat.

Un terreny on educar els menors

Per als menors, que encara tenen per modelar la identitat, els ídols a les xarxes encara són més poderosos. “Sovint el punt de vista que dona l’influencer no troba resposta ni alternativa, ja que és l’única font d’informació que té el menor el respecte de temes transcendents i delicats en aquesta edat”, reflexiona l’educador digital Gerard Vilanova, qui adverteix que cal acompanyar els menors en el consum audiovisual. Entre influencers, afegeix, cal discernir aquells que aporten formació positiva i aquells que donen una visió de la vida “frívola, erràtica i fins i tot tòxica, que cal que no sigui l’única que arribi al menor”.

Hi està d’acord la pedagoga i mestra Anna Ramis, qui alerta que les xarxes socials “són una plaça pública” per on els menors han de rebre formació ètica abans de transitar-hi. “Els pares han de donar confiança en la mesura que els fills demostrin ser responsables”.

Viure sempre a la diana

Mara Jiménez: “El que et diuen fa mal, però no va de tu. Són persones amb molt dolor”

La sabadellenca Mara Jiménez té gairebé 100.000 seguidors a Instagram, on és més coneguda com a Croquetamente. És també cantant i actriu. A través del seu perfil, amb què s’ha fet molt popular, critica l’estigma que reben les persones que a ulls de la societat es consideren “grasses”. Etziba un to crític mitjançant l’humor. Però no tots els seus seguidors s’ho prenen d’aquesta manera: “Rebo amenaces de mort i m’han dit coses molt, molt lletges”, se sincera.

Com es poden gestionar aquestes cascades d’odi –conegudes en el món digital amb l’anglicisme hate–? “Jo crec que has d’aconseguir ser molt fort i tenir molt clar qui ets. I, sobretot, què hi vens a fer. Perquè és molt fàcil que et perdis amb allò que et diuen”, respon. “Has de saber que el que et diuen és des del seu prisma, parlen des de la seva vivència. Són persones amb molt dolor”, continua Mara Jiménez.

En tot aquest odi, hi ha trobat una explicació que l’ajuda a continuar amb l’activisme en contra de la gordofòbia a través de publicacions: “El que et diuen fa mal, però entens que no va de tu. Tot aquest odi i tot aquest rancor que expressen no m’influeix, perquè va sobre les persones que t’ho diuen. He après a mirar-me-les des de la distància i des de la compassió”.

Manel Navarro: “Amb el ‘hate’ tens dues opcions: o t’enfonses o te’n rius”

El cantant sabadellenc Manel Navarro acumula 50.000 seguidors a Instagram. I no s’amaga dels avantatges que això comporta: “Tenir seguidors té coses bones. Jo no ho aprofito gaire, però et conviden a dinar, a sopar, et donen roba...”, explica.

I, ràpidament, expressa la contrapartida de ser popular digitalment –en el seu cas, ho és a conseqüència del seu èxit com a artista–: “El que porto pitjor és que no pots anar tranquil a certs llocs. Hi surt perdent la privacitat de la teva vida”, afegeix el sabadellenc, que actualment resideix a Madrid.

Sobre les xarxes socials, afegeix que li preocupa quina imatge projecta als seus seguidors: “No pots ser tu al 100%, per la por del que et diuen molts seguidors. De fet, ells pensen que ets d’una manera, perquè s’han creat aquesta imatge. Però no ets així”, confessa.

Navarro ha viscut episodis en què ha rebut grans dosis de crítiques i d’odi per part d’usuaris a xarxes socials. El més visceral va ser durant l’edició d’Eurovisió en què va representar Espanya. Però ho ha après a gestionar i assegura que té molt clar com s’ho ha de prendre: “Amb els haters tens dues opcions molt fàcils. O te’ls prens seriosament i t’enfonses o bé rius del que et diuen i, fins i tot, de tu mateix. Que això també és important. I tires endavant, com si ningú et digués res”, reflexiona.

