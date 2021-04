Anthony Corey, tertulià i presentador: “El feixisme no té cabuda enlloc”

Tertulià, presentador, escriptor i estudiant d’Història, Anthony Corey és un sabadellenc dedicat sobretot a l’activisme per diferents causes, entre elles els drets LGTBI, l’antiracisme i l’independentisme català. També presideix Joves Junts, secció juvenil de Junts.

Creus que els drets estan en perill?

Hem progressat en els últims anys sobre els drets més indispensables, com el de poder ser tal com un és, però hi ha coses que ens han de posar en alerta. Hem conegut casos en què el racisme és institucional, i els atacs lgtbifòbics han crescut en els últims anys. S’ha de lluitar contra això.

En què ho notes?

Hi ha hagut casos que s’han reproduït a les xarxes i als mitjans, però n’hi ha que no s’arriben mai a denunciar. En moltes ocasions hi ha por a expressar-se lliurement, i quan un pateix depèn quines agressions, hi ha molta gent que encara no es veu amb cor de denunciar-les. Falta molt de camí, especialment en educació. Cal que als instituts i escoles hi hagi més educació en aquests aspectes. A les aules del nostre país encara hi ha menyspreu, assetjament i actituds que han de ser perseguides.

De què parleu a ‘Incorrectes’?

Fem tertúlies sobre temes d’interès social i ètic. Com a presentador he fet tot el possible perquè hi hagi una pluralitat d’idees a tot, però amb una barrera al feixisme: el racisme, la xenofòbia i aquest tipus d’actituds no han de tenir cabuda enlloc.

Estudiar Història t’ha donat certa perspectiva?

Ens ajuda a entendre el passat, el present i el futur. La història ens recorda que l’hem de tenir en compte per no caure sempre amb la mateixa pedra. A Europa hi ha un auge de l’extrema dreta, i és vergonyós que a l’Estat espanyol no s’estigui aturant de cap manera.

Estàs amb algun altre projecte?

També estic fent de president de Joves Junts, una agrupació de joves simpatitzants o militants de Junts per fer una plataforma jove on es trobin totes les sensibilitats ideològiques del partit. No es tracta només de fer seguiment de les polítiques de joventut, sinó donar una perspectiva jove de la política.

Alguns pensen que Junts rep l’herència de CiU i hi ha poca renovació...

A Junts, Convergència i Unió no hi és. Hi ha gent que ve de l’espectre de Convergència, evidentment, perquè estem oberts a tothom: no és un club de fans o un club vip. És un mirall de la societat catalana, que és diversa i plural.

Com veus la situació al govern català?

Nosaltres no busquem política de reivindicació perquè no avançarem en res: fer polítiques socials autonòmiques no ens donarà les eines ni les solucions que necessita la ciutadania de Catalunya. El nostre objectiu és poder fer un estat independent que pugui fer front als problemes reals de la ciutadania. Fem la República i fem-la bé.

S’arribarà a un consens?

No ens podem permetre el luxe que hi hagi unes noves eleccions. Tenim més d’un 50% de vot independentista, 74 diputats (el nombre més gran dels últims anys) i seria una greu irresponsabilitat per totes les parts no aprofitar aquesta força per tirar endavant amb el mandat que ens han tornat a donar les urnes, que és el de fer la república catalana.

