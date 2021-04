El crim de Jubany a televisió, però estroncat als jutjats

Helena Jubany torna a ser protagonista al programa Crims de TV3. L’emissió setmanal, aborda de nou el cas de Jubany assassinada l’any 2001 a Sabadell. Aquest dilluns, 19 d’abril, s’han emès els dos capítols del cas de Jubany, altra vegada. En el primer s’exposa l’assassinat de la jove bibliotecària i contextualitza a l'espectador del cas. Helena va aparèixer morta al pati d'un bloc de pisos del número 48 del carrer de Calvet d'Estrella, a l'Eixample de Sabadell.

En el segon capítol es posa el focus a Montserrat Careta, també coneguda com a Muntsa, qui va ser empresonada com a presumpta autora del crim. Tot i això, sembla que Muntsa es va sentir pressionada i coaccionada pel seu company, Santi Laiglesia; el que el programa l'evidencia com a principal sospitós. A dia d’avui, amb el cas tancat, les famílies de Jubany i Careta alerten que “no s’ha aconseguit identificar el culpable, i les famílies de Jubany i Careta alerten que l’assassí segueix als carrers de Sabadell.

Així mateix, queda reflectit en la televisió, però no en la justícia. A principis de març d’enguany, el jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell va deixar sense efecte la reobertura del cas. Es tracta del compliment de la resolució que l’Audiència Provincial de Barcelona, motiu pel qual la causa queda arxivada. El Tribunal titlla les proves “d’escassa fiabilitat”.

“No podem identificar dues víctimes del mateix cas”

Montserrat Careta té un pes molt rellevant en el cas. Ella és empresonada, com a presumpta col·laboradora de l’assassinat, tot i que les proves evidencien que l’assassinat no el podria haver realitzat sola.

El 14 de febrer de 2002, el magistrat del Jutjat d’Instrucció número 3 de Sabadell, Manuel Horacio, decreta presó provisional per a Montserrat Careta, com la presumpta responsable d’un delicte d’homicidi, i per a Ana Echaguibel com la còmplice d’un assassinat amb agreujants. Ambdues s’enfrontaven a una pena de fins a 25 anys de presó i una indemnització de 300.000 euros per a la família de Jubany.

Santi Laiglesia, el principal sospitós no va entrar a presó en cap moment, i la família i els amics de Careta qüestionaven en tot moment. “Entrava com a advocat, interlocutor, al vis-a-vis, com a amic... No ens deixa estar a soles amb la meva germana; sembla que no vulgui que hi parlem. Ell aclapara totes les converses”, lamenta la germana de Munsta, Imma Careta a Crims.

Després de 60 dies empresonades a Wad-Ras, Careta se suïcida als banys de la presó, fet que motiva a Manuel Horacio Garcia a arxivar el cas i a deixar Anna Echaguibel en llibertat. La família de Jubany exposa que no es poden considerar “dues víctimes d’un mateix cas”. Tot i això, el germà de l’Helena, Joan Jubany conclou “no volem una venjança, sinó tancar el dol i sentir-nos una mica més a prop de l’Helena".

