Laia Argelaguet, 'influencer': “Hem de lluitar per tenir més contingut en català a Internet”

El català té poca presència a Internet, sobretot a les xarxes socials com Tik Tok i Instagram, i a les plataformes com Youtube. Els més joves, que són qui consumeixen més contingut, cada cop tenen més dificultats per accedir a publicacions en llengua catalana a la xarxa. És per això que és molt important el paper de persones com Laia Argelaguet (Sabadell, 1998). Ella estudia Farmàcia a la Universitat de Barcelona, però com a activitat complementària és influencer, tot i que ella admet que encara no es considera com a tal.

La Laia, a part de tenir el seu propi compte d’Instagram, participa en el Canal Malaia, un programa a Youtube que ajuda a difondre el català entre el col·lectiu més jove i també entre la població en general. Canal Malaia té més de 6.000 subscriptors i el formen prop d’una trentena de nois i noies que aposten per fer un tipus contingut desenfrenat i proper a l’audiència, entretingut i divertit. Cada membre del programa té assignada una funció. Per exemple, Argelaguet acostuma a fer videoblogs parlant de la seva experiència a la universitat.

“Recomano molt als joves que mirin el nostre canal, perquè s’ho passaran molt bé. Dit això, entre tots hem de lluitar per tenir molt més contingut a Internet en català, perquè costa molt trobar-ne i cada cop hi ha menys joves que parlin aquesta llengua”, explica la Laia. De fet, remarca la importància que hi hagi més influencers que utilitzin el català en les seves publicacions, tot i que admet que molts d’ells prefereixen passar-se al castellà per aconseguir més seguidors i guanyar més diners.



“Si fas el contingut en català, arribes a menys gent i és per això que molts deixen d’utilitzar-lo a les xarxes. En el meu cas, m’he plantejat utilitzar el castellà algun cop, però mai deixaria el català de banda per tenir més seguidors”, indica. D’altra banda, com a curiositat, el programa Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio va analitzar el català d’Argelaguet en els vídeos que publica a Youtube. El filòleg Pau Vidal va concloure que la sabadellenca tenia bona fonètica, però que feia força barbarismes.

La Laia troba “molt divertida” aquesta anàlisi del seu català i reconeix que és “molt encertat”. “La gent de Sabadell tenim un accent força peculiar i curiós. Quant als barbarismes, tenen raó que en faig massa ús, però quan parles de forma espontània a vegades te’n surten sense voler”. La influencer té clar que la llengua s’ha de cuidar, però aposta per la naturalitat: “Intento ser la mateixa Laia a Internet que a la vida real i a vegades se m’escapen castellanismes”, reflexiona.

Dit això, malgrat que ella està molt posada en les xarxes socials, Argelaguet reconeix que no són gaire pedagògiques i que cal anar amb “precaució” a l’hora d’escollir el contingut que es vol veure. “A Instagram o Youtube, per exemple, hi ha persones que poden donar mals consells i cal tenir precaució a l’hora de seguir-los”, afirma. Argelaguet té previst seguir amb la difusió del català a través de Canal Malaia i el seu propi perfil d’Instagram. El futur de la llengua també està en mans dels influencers.

Publicitat