El PSC reclama al Parlament la reobertura total del consultori mèdic del Poblenou

El PSC ha presentat una resolució al Parlament de Catalunya aquest dimecres en què exigeix a la conselleria de Salut la reobertura total del consultori mèdic del Poblenou. El diputat socialista i primer tinent d'alcaldessa de Sabadell, Pol Gibert, ha registrat el document perquè es voti al plenari.

Després d'un any i pràcticament dos mesos tancat, l'equipament sanitari del barri reobrirà el dilluns 3 de maig. La reobertura es farà tres matins per setmana i només amb personal d'infermeria i administració, no mèdic. És aquí on el PSC posa l'èmfasi i reclama que el consultori reobri com estava abans de la Covid-19, és a dir, amb metges i els cinc dies de la setmana.

Publicitat

Els socialistes volen "evitar la retallada de serveis que està patint aquest consultori", explica Pol Gibert en declaracions al D.S. "No és això ni el que l'Ajuntament ni la lluita veïnal volia aconseguir", afegeix, i denuncia que "mentre la Generalitat ven una campanya d'Atenció Primària d'increment d'efectius, en barris com el Poblenou això es tradueix en una retallada de serveis".

Publicitat