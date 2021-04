Els treballadors de la UR4 de Correus criden a estendre la vaga

Vora 150 treballadors i treballadores de la unitat de repartiment 4 (UR4) i altres unitats de Correus de Sabadell, a més de simpatitzants de diferents parts de la ciutat, han acudit aquest dimecres a la plaça de Sant Roc per concentrar-se en contra de la seva precarietat. Durant la protesta, els treballadors han cridat a la vaga a altres unitats de Correus de la zona, "especialment a Terrassa", segons deia Eduard Tanete, portaveu de la concentració.

La reivindicació ha durat uns 20 minuts i es tracta, explicaven els concentrats, de la segona concentració en les tres setmanes de vaga que porten ja des de la unitat de Correus corresponent als codis postals 08206 i 08207. Les reivindicacions tenen especialment a veure amb la falta de personal treballador a la unitat de repartiment i la "mala praxis" de la cap d'unitat substituta.

La gestió en els últims mesos ha primat, segons explicaven els concentrats, que s'afavoreixi la paqueteria per sobre del correu postal, cosa que pot ser especialment complicada per les conseqüències administratives que pot tenir sobre la població. Això afecta especialment a la part nord de la ciutat però, segons explicava aquest mateix dimecres la 4a Tinenta d'Alcaldessa, Montse Gonzàlez, afecta també a tota la ciutat.

Durant la concentració, s'han escoltat lemes com "carteros en huelga, carteras en huelga", "ningún barrio sin cartero" i "más contratación, menos explotación". A més, s'ha indicat que des de Correus Sabadell s'està contractant personal de forma extraordinària per menyscabar la vaga, cosa que Tanete ha qualificat com a "vergonya".

Malgrat que, segons diuen els treballadors, encara no han tingut comunicació per part de l'empresa, diuen que ells i elles no defalliran i "ens mantindrem ferms" en la vaga. També han indicat que estan tirant endavant diferents iniciatives legals per "exigir" un millor tracte pels treballadors del servei postal.

"Som conscients que aquest és un problema a nivell estatal, però defensem el sistema públic i ho seguirem fent", ha cridat Tanete en representació dels treballadors.

