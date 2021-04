Objectiu Sant Jordi: vendre el 60% de llibres que abans de la Covid

Demà divendres, a aquestes hores, ja serà Sant Jordi. Concretament, la segona edició des que un virus anomenat SARS-CoV-2 es va colar en les nostres vides.

Tanmateix, no és l’abril del 2020, quan en ple confinament les llibreries estaven tancades al públic i només podien servir comandes on-line. “Va anar molt malament”, reconeix Anna Mora, de la llibreria Macondo. “Semblava que no ens en sortiríem”, afegeix Joan Fàbregues, de La Llar del Llibre.

I tanmateix ho van superar. Avui, les expectatives estan a l’alça. “Esperem arribar al 60% de les vendes del 2019, del darrer Sant Jordi sense Covid”, vaticina Mora. És la xifra de referència que el Gremi de Llibreters de Catalunya ha avançat per a aquesta campanya.

Fàbregues encara no vol fer una previsió (“podria ser el 50% o el 80%), però en tot cas es mostra molt optimista. “És que si partim de l’any passat, qualsevol xifra serà bona!”, bromeja. A parer seu, les llibreries han aconseguit parar el cop econòmic. “Tothom va tancar el 2020 decentment”, exposa. “De fet, no hem vist cap tancament de llibreries o editorials per la crisi econòmica de la Covid”, diu, tot i reconèixer que sempre ha estat un sector precari.

I en aquesta ocasió, a més, el confinament comarcal pot beneficiar Sabadell. Tal com explica Rafel Sabater, de Sabadell Còmics, “el fet que la gent no pugui baixar a Barcelona farà que comprin, tant sí com no, a casa”. Sabater també està moderadament satisfet. “Es percep ambient de Sant Jordi des de la setmana passada”, diu. Hi contribueix el fet que algunes llibreries, com La Tècnica, hagin començat a treure parada exterior des de dilluns. “La que gent que passeja per davant ho veu i ja s’adona que estem a Sant Jordi”, explica Jordi Seguí, des de la llibreria del carrer de les Tres Creus. Potser una de les diferències és que enguany no hi haurà les tradicionals signatures de llibres. “La salut és el primer”, diu Cecília Picún, de Librerío de la Plata. “Així que intentem evitar al màxim les aglomeracions de persones”.

Això impedeix el contacte entre lectors i escriptors; un caliu humà que (quasi) només es dona per Sant Jordi. Per intentar mitigar aquesta falta, a Sabadell Còmics van posar en marxa una iniciativa per enviar alguns exemplars als escriptors, de forma que els dediquen personalment (per encàrrec) des de casa seva.

De manera que, a hores d’ara, el principal enemic és el cel. Les pluges intermitents de dimarts i dimecres no han estat engrescadores. “I mira que l’any passat va fer un dia fabulós, mentre tots estàvem tancats a casa”, rememora Mario Prieto, de la Llibreria PAES.

I mentre preguem al cel per tal que no plogui, la ciutat s’engalana per la diada.

