La Burgueseria enriqueix l’oferta gastronòmica de Sabadell

La Burgueseria, present a Sant Cugat del Vallès des del 2012, ha aterrat aquesta setmana a Sabadell -al carrer Sant Jaume, 6- amb un nou establiment especialitzat en l’elaboració d’hamburgueses fetes a l’autèntica brasa de carbó.

És un projecte empresarial promogut per la Georgina, l’Aleix i l'Assumpta que va néixer a Sant Cugat del Vallès, on el públic gaudeix des de fa temps de productes de qualitat fets a casa i sense pressa. Són gent jove que prové del sector de la restauració i que ha agafat molta confiança i experiència amb el negoci santcugatenc.

“Per què Sabadell? És una plaça important i, a més, és la meva ciutat”, precisa la Georgina. “Un bon moment per obrir un local? Potser no, però creiem que les coses milloraran i les restriccions es relaxaran, albirant un segon semestre més favorable. Malgrat la pandèmia, el local de Sant Cugat funciona força bé, impulsat pel ‘delivery’ i el ‘take away’”, constata l'Aleix.

L’HAMBURGUESA ESTÀ DE MODA

La clau de l’èxit de La Burgueseria és “la carn, però no només la carn. Les nostres hamburgueses tenen com a elements diferencials la qualitat de la carn, vedella 100% del Moianès (Castellterçol), i la forma en què estan fetes, a la brasa de carbó, i també del pa, que ens fa un taller de Sant Cugat (Serrajòrdia). Altre tret característic és que tot ho fem a la nostra cuina, amb les nostres mans i sense pressa: salses, compotes, conserves, patates fregides tallades a mà, postres casolans... Tenim també oferta vegetariana, com hamburgueses sense carn, per aquest públic”.

Com succeeix amb les noves empreses, La Burgueseria desenvolupa la seva activitat sota criteris de qualitat i sostenibilitat. “Ens preocupen la sostenibilitat, l’estacionalitat i la qualitat dels nostres productes, i, per això, treballem amb els millors proveïdors (ramaders, agricultors, cervesers, forners...) i amb ingredients locals”.

Els propietaris de La Burgueseria destaquen, pel que fa a la beguda, la carta de vins, però sobretot la de cervesa, amb una acurada selecció de cerveses locals i artesanes, del Vallès Occidental i contrades properes.

La Burgueseria, en funcionament des de dimecres, és atesa per una desena de professionals i compta amb una capacitat per a 90 comensals. Com a Sant Cugat, el local de Sabadell disposarà de servei de ‘delivery’ i ‘take away’. Les comandes poden fer-se a través de la web laburgueseria.com. “Disposem, fins i tot, d’un servei propi de comandes i lliurament”.

La competència? “L’oferta gastronòmica de Sabadell és àmplia i variada i el nostre segment compta amb destacats operadors, però pensem que podem fer-nos un forat en el Centre i captar un públic específic. Hi ha pastís per a tothom”. La Georgina i l’Aleix només demanen rebre a Sabadell “el mateix recolzament del públic assolit a Sant Cugat”.

Per ara, l’empresa no es planteja més obertures, doncs els repte és consolidar els locals en funcionament.

