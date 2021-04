“No vull que l’‘urban sketcher’ es professionalitzi ni es mercantilitzi”

El Diari de Sabadell va mudar la seva pell en l’edició de dijous. Aprofitant la vigília de Sant Jordi, il·lustràvem la portada i contraportada no pas amb notícies ni fotografies, sinó amb una il·lustració d’estil urban sketcher. L’autor és Cesc Sarri, veí del Passeig, qui difon els seus dibuixos mitjançant el seu compte d’Instagram (@cescsarri). “Volia representar els edificis més emblemàtics de Sabadell, allà on tradicionalment se celebra la diada”, explica. El dibuix és eloqüent. Tanmateix, és Sabadell una ciutat especialment dibuixable? “Doncs costa una mica, perquè és bastant sosa”, s’arrenca Sarri. “Té una distribució molt pràctica, d’acord; però és sosa”.

Sarri té retratats infinitat de racons del centre, com ara diverses façanes del carrer de la Palanca. “Has de jugar amb l’estètica i acabes fent alguna trampa estètica, com ara canvi de perspectiva, per tal que tot destaqui una mica més”, revela. En els seus dibuixos, hi tenen molta importància els cels, que cristal·litza en tons blaus i morats (marca de la casa).

I és un ferm defensor de l’urban sketcher, o dibuix urbà. També participa de l’entitat Dibuixant Sabadell, que agrupa algunes desenes d’aficionats a aquesta tècnica artística. Una sketcher, Maria Bernal, ha exposat a l’Acadèmia de Belles Arts al mes d’abril. “Ha estat la primera expo d’aquest tipus a l’Acadèmia i espero que no la darrera”, diu. De fet, no sembla que sigui una tècnica massa valorada pel mainstream social. “Encara no tenim massa visibilitat”, reconeix Sarri. Ara bé, potser en aquesta desconeixença radica la clau de volta: “No vull que es professionalitzi ni es mercantilitzi”.

