Voràgine: roses exhaurides, llargues cues i terrasses plenes

La diada de Sant Jordi està superant fins i tot les previsions més optimistes. Sembla que la ciutat hagi retrocedit en el temps, per tornar a un 2019 en el que no sabíem res del SARS-COV-19. No és que avui hagin desaparegut les mascaretes, és clar, però la ciutadania s'ha llançat al carrer.

Tant és així que les roses ja s'han exhaurit a floristeries com Vuquet. A més a més, a les que encara en queden, s'hi han format llargues coes. Els clients estan fent cues de fins a una hora, per aconseguir una rosa. Les llibreries també estan sent un punt calent del dia, amb coes d'entrada a llibreries cèntriques com La Llar del Llibre. Si el Gremi de Llibreters s'havia proposat arribar al 60% de les vendes d'un any preCovid, tot apunta que l'objectiu serà superat amb nota.

Probablement, el dia assoleiat està propiciant aquesta afluència massiva, després de dies de núvol i pluges intermitents. De fet, les terrasses són plenes, de gom de gom, a tot el centre de la ciutat: Al Passeig, a la plaça del Gas, a la plaça del Mercat Central... Tampoc és fàcil trobar taula als restaurants del carrer Advocat Cirera. "És un dia festiu, es percep per tot arreu", comentava el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, a peu de carrer. Acompanyat per la directora genmeral de Cultura, Jordina Punti, han fet una passejada per totes les llbreries del centre. "Intercanviant percepcions amb els llibreters, es nota que està anant molt bé", ha afegit.

Tot i així, aquest Sant Jordi a Sabadell no serà el de les signatures massives de llibres. La majoria de llibreries ha optat per no organitzar trobades, amb excpecions com Librerío de la Plata, que ha comptat aquest matí amb la presència de la reconeguda Mónica Ojeda. A més a més, a les 19 h serà el torn de Roc Casagran, qui signarà exemplars del seu àlmbum il·lustrat T'estimo fins l'horitzó.

Qui també ha signat exemplars ha estat l'experiodista del DS Víctor Colomer, qui havia auto-preparat una peculiar acte. Va avisar amistats i coneguts que es trobaria a la terrassa del Bracafè (al carrer Sant Antoni). I allà ha anant rebent visites. Poca broma: Ha signat 42 exemplars. Fins i tot hi ha hagut moments en que s'ha format coa. El seus Contes tristos del Procés s'han exhaurit a La Llar del Llivbre i la Llibreria Tècnica, tot i que encara en queden (almenys fins al migdia) a l'Abacus.

