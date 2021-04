La indústria tèxtil va resistir els estralls de la Covid el 2020, segons Texfor

La indústria tèxtil, com va passar amb altres activitats econòmiques, va patir els efectes de la Covid-19 al llarg del 2020, però menys del que es podia esperar. Segons la memòria de l’exercici presentada per la Confederació de la Indústria Tèxtil (Texfor), amb seu a Sabadell, les empreses del sector ho van passar malament, però van mostrar una gran resiliència. “El 2020 serà recordat com l’any de la pandèmia. L’impacte de la Covid-19 en les nostres vides, tant en l’àmbit social com econòmic, no té precedents recents...”, valora José Maria Mestres, president de Texfor des de mitjans d’any.

En aquest context, “la indústria tèxtil ha tornat a posar-se en valor... El teixit industrial tèxtil ha reaccionat amb rapidesa, des del primer dia, adaptant els seus centres per a la producció de material sanitari...”.

Digitalització

Malgrat l’alentiment de gran part de l’activitat, “el sector ha assolit importants avenços en matèria de digitalització i sostenibilitat... Ha quedat demostrat que la indústria tèxtil és essencial i estratègica”. A finals del 2020, el sector tèxtil aglutinava 3.633 empreses, amb una caiguda anual del 4,4%; 45.818 treballadors (-2,7%), i un xifra de negoci de 5.304 milions d’euros (-8,5%). Les exportacions tèxtils van ser de 4.306 milions d’euros (-16,5%) i les importacions, de 5.750 milions (+27,5%).

Sobresurten els teixits, els filats i els articles d’ús tècnic. Els principals clients són el Marroc (21,9%), França (11,7%) i Portugal (9,2%), i els majors proveïdors, Xina (48,1%), Itàlia (7,3%) i Turquia (5,4%). El 2020, Texfor va celebrar el seu desè aniversari com a associació empresarial tèxtil de referència (el Gremi de Fabricants de Sabadell fou un dels fundadors).

